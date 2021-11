DAX zurückhaltend erwartet -- Märkte in Fernost leichter -- Varta senkt Umsatzprognose -- GEA verdoppelt Gewinn nahezu -- Peloton, Airbnb, Pinterest im Fokus

Die Blicke der Marktteilnehmer richten sich am Freitag auf den US-Arbeitsmarktbericht. Tags zuvor konnte der DAX einen neuen Rekordstand bei 16.064 Punkten erklimmen. "Ein starker Arbeitsmarktbericht würde den Börsen die Gewissheit geben, dass die Erholung der größten Volkswirtschaft weiterhin läuft. Ein schwacher Bericht würde den Zweiflern Oberwasser geben", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Der DAX notiert rund eine Stunde vor der Handelseröffnung marginale 0,10 Prozent schwächer bei 16.014 Punkten. Der TecDAX dürfte derweil ebenfalls wenig verändert in den Tag starten.

Am Freitag dürften es die Anleger am deutschen Aktienmarkt ruhig angehen lassen.

Nachdem die US-Notenbank zuletzt signalisiert hat, die Anleihekäufe ab diesem Monat zu reduzieren, dürfte der US-Arbeitsmarktbericht, der heute veröffentlicht wird, eine nicht ganz so wichtige Rolle wie zuletzt spielen, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Die europäischen Börsen dürften sich am Freitag wenig bewegt präsentieren.

Anleger zeigten sich daraufhin beruhigt, und konnten sich nun wieder voll und ganz auf die Bilanzsaison und Konjunkturdaten konzentrieren. Am Freitag werden etwa Daten zum US-Arbeitsmarkt im Oktober veröffentlicht.

Am Vortag sorgten die Beschlüsse der US-Notenbank für deutliche Gewinne am Markt. So wird die Fed ihre monatlichen Anleihekäufe allmählich verringern und das Kaufprogramm im Juni kommenden Jahres ganz auslaufen lassen. Am Leitzins drehen die Währungshüter zunächst nicht.

An den US-Märkten war am Donnerstag keine gemeinsame Richtung zu erkennen.

An den asiatischen Börsen geht es am Freitag bergab.

In Japan büßte der Leitindex Nikkei vor dem Wochenende 0,61 Prozent auf 29.611,57 Punkte ein.

An der Börse in Shanghai fällt der Shanghai Composite aktuell um 0,95 Prozent auf 3.493,33 Indexpunkte zurück. In Hongkong geht es für den Hang Seng derweil um 1,37 Prozent nach unten auf 24.878,55 Einheiten.

Am Freitag belasten wieder aufflammende Sorgen im Immobiliensektor. Daneben drückt die Entscheidung der Bank of England, die Zinsen zunächst noch nicht zu erhöhen - entgegen der Erwartung vieler Marktteilnehmer. Belastet davon sind vor allem Bankenschwergewichte, die insbesondere die Kurse in Hongkong nach unten ziehen. Denn ein höheres Zinsniveau würde das Kreditgeschäft der Banken lukrativer machen. Zudem hieß es, dass auch andere Notenbanken womöglich bei Zinserhöhungen zurückhaltender agieren könnten.

