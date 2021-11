Plug Power und Lhyfe planen Wasserstoffproduktionsanlagen in Europa

• Plug Power und Lhyfe planen eine Wasserstoffkapazität von 300 Megawatt bis 2025• 1-GW-Produktionsstätte soll entwickelt werden• Plug Power ist der weltweit größte Abnehmer von Flüssigwasserstoff

Plug Power gibt Partnerschaft mit Lhyfe bekannt

Am 27. Oktober 2021 veröffentlichte der US-amerikanische Anbieter für Wasserstofflösungen Plug Power eine Pressemitteilung, in der bekannt gegeben wurde, dass das Unternehmen mit dem französischen Hersteller von erneuerbarem Wasserstoff Lhyfe zusammenarbeiten wird. Zusammen wollen die beiden Unternehmen Anlagen zur Erzeugung von Wasserstoff in Europa errichten, so der Pressebericht. Schon seit Anfang des Jahres 2021 arbeiten die beiden Unternehmen zusammen, was auch den Grundstein für das Projekt in Europa legte.

300 Megawatt Wasserstoff bis 2025

Ziel der Partnerschaft der beiden Unternehmen ist es, bis zum Jahr 2025 eine Wasserstoffkapazität von 300 Megawatt zu erzeugen. Außerdem soll die Entwicklung einer 1-GW-Produktionsstätte begonnen werden. "Im Rahmen dieses Projekts wird die Wasserstoff-Elektrolyseur-Technologie von Plug Power eine Kapazität von 1 Megawatt für die weltweit erste Offshore-Wasserstoffproduktionsanlage bereitstellen, die von Lhyfe entwickelt wurde und mit Strom aus einer schwimmenden Windturbine vor der Küste von Le Croisic […] betrieben wird und 2022 in Betrieb gehen soll", heißt es in dem Pressebericht zu dem Projekt der beiden Unternehmen. In Nordamerika konnte Plug Power bereits einen soliden "Wasserstoff-Highway" ausbauen, mit dem 165 Wasserstofftankstellen betrieben und Unternehmen und Institutionen stationär mit Strom versorgt werden, wie aus dem Bericht hervorgeht. Einen solchen Erfolg wolle das Unternehmen zusammen mit Lhyfe in Europa wiederholen.

Der größte Wasserstoffabnehmer der Welt

Nach eigenen Angaben ist Plug Power der größte Abnehmer von Flüssigwasserstoff der Welt und mittlerweile auch seit mehr als zehn Jahren in Europa tätig. "Das Unternehmen hat erhebliche Fortschritte bei der Einführung von Wasserstoffanwendungen bei wichtigen europäischen Industrieunternehmen, Logistikkunden und Fahrzeugherstellern gemacht, einschließlich seines Joint Ventures mit Renault namens HYVIA", so der Pressebericht. Plug Power hat, wie aus dem Pressebericht ebenfalls hervorgeht, bereits mehrere PEM-Lösungen in verschiedenen europäischen Ländern wie Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Italien und Portugal installiert. Wie das Unternehmen aus den Vereinigten Staaten außerdem bekannt gab, wird es seinen europäischen Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen eröffnen.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

