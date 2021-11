HeidelbergCement hält nach Abschwächung die Prognose - HeidelbergCement-Aktie tiefrot

Das Ergebnis des laufenden Geschäfts vor Abschreibungen ging vergleichbar um 11 Prozent auf 1,18 Milliarden Euro zurück, wie der Baustoffhersteller in Heidelberg mitteilte. Analysten hatten in einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens mit 1,21 Milliarden Euro gerechnet. Bei den Einnahmen wurde zwischen Juli und September 5,06 Milliarden Euro verbucht. Hier hatten Analysten mit 5,04 Milliarden Euro gerechnet.

Die gute Absatzentwicklung aus dem ersten Halbjahr setzte sich im Sommer nicht fort. Der Zementabsatz legte vergleichbar noch um 1 Prozent zu, Transportbeton entwickelte sich um 4 Prozent rückläufig, Asphalt um 10 Prozent.

HeidelbergCement bestätigte gleichwohl das Ziel, das Ergebnis des laufenden Geschäfts vor und nach Abschreibungen stark zu steigern. Die Prognose für die Kapitaleffizienz und den dynamischen Verschuldungsgrad wurde angehoben. Der ROIC soll auf über 9 (bisher: klar über 8) Prozent steigen, der dynamische Verschuldungsgrad auf unter 1,5x (bisher: am unteren Ende von 1,5-2,0x) sinken.

Seit August hat der Konzern eigene Aktien für rund 217 Millionen Euro an der Börse aufgekauft. Die finanzielle Situation hatte sich zuletzt so verbessert, dass die Unternehmensführung es für vertretbar hielt, auf diese Weise bis zu 1 Milliarde Euro an die Aktionäre zurückzugeben. Bis Ende Januar sollen für 300 bis 350 Millionen Euro eigene Aktien zurückgekauft werden.

HeidelbergCement-Aktien notieren im XETRA-Handel aktuell 4,26 Prozent im Minus auf 63,82 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: HeidelbergCement