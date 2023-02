Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte die Freitagssitzung verlustreich beginnen.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio klettert der japanische Leitindex Nikkei um 0,28 Prozent auf 27.660,61 Punkte. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite hingegen um 0,34 Prozent auf 3.259,11 Zähler zurück. In Hongkong verliert der Hang Seng 1,72 Prozent auf 21.253,18 Stellen (7:24 Uhr MEZ).

3. Carl Zeiss Meditec vermeldet Margenrückgang

Belastet von den Lockdowns in China Ende 2022 hat die Carl Zeiss Meditec AG im ersten Geschäftsquartal wie erwartet einen spürbaren Margenrückgang verzeichnet. Zur Nachricht

4. PayPal schlägt die Erwartungen - Chef geht zum Jahresende

Mit Spannung warteten Anleger auf die Vorlage der Quartalsbilanz von PayPal. Am Donnerstag nach US-Börsenschluss hat der Bezahldienstleister seine Bücher geöffnet. Zur Nachricht

5. Lyft überzeugt trotz Umsatzplus nicht

Am Donnerstagabend hat Uber-Konkurrent und Fahrdienstleister Lyft Anlegern einen Blick die Bilanz gewährt. Zur Nachricht

6. adidas schockt mit Umsatzwarnung und erwartetem operativen Gewinneinbruch

Der Sportartikelkonzern adidas blickt verhalten ins neue Jahr. Der DAX-Konzern aus Herzogenaurach erwartet im Jahr 2023 einen Rückgang des währungsbereinigten Umsatzes im hohen einstelligen Prozentbereich. Zur Nachricht

7. Deutsche Post und ver.di setzen Tarifgespräche fort - noch kein Kompromiss

Die Deutsche Post und die Gewerkschaft ver.di suchen bei ihren Tarifgesprächen weiter nach einem Kompromiss. Zur Nachricht

8. L'Oréal schlägt nach Umsatz- und Gewinnanstieg 2022 höhere Dividende vor

Der Kosmetikkonzern L'Oréal will nach einem Umsatz- und Gewinnplus im vergangenen Jahr eine höhere Dividende zahlen. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas tiefer

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 84,06 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 47 Cent auf 77,59 Dollar.

10. Euro gibt zum US-Dollar leicht nach

Der Euro ist am Freitag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0725 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

