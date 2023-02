Zinssorgen: DAX mit Abgaben -- Asiens Börsen ohne gemeinsame Richtung -- Carl Zeiss Meditec vermeldet Margenrückgang -- PayPal schlägt Erwartungen -- Deutsche Post, adidas im Fokus

An Konjunkturdaten stehen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt im Schlussquartal 2022 und zum Gesamtjahr aus Großbritannien an. Aus den USA kommen am Freitag Daten zur Verbraucherstimmung der Universität Michigan. "Der Index liegt noch immer auf einem gedrückten Niveau, sodass kein Grund für eine konjunkturelle Euphorie vorhanden sein sollte", schrieb die Helaba laut "Reuters".

Die europäischen Börsen stehen am Freitag unter Druck.

Der EURO STOXX 50 startete tiefer in die Sitzung, bevor er sich auf rotem Terrain einrichtet.

An der Wall Street verstärkten sich am Vorabend die Zinssorgen, was zu Kursabgaben führte. Die negative Stimmung dürfte nun auch an die europäischen Börsen überschwappen. Die Experten der Credit Suisse sehen die US-Verbraucherpreisdaten am Dienstag laut dpa-AFX bereits als wichtigen Indikator für die weitere Stimmung an der Börse.

