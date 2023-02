Fresenius-Aktie steigt auf Jahreshoch: Fresenius könnte Kontrolle über FMC abgeben - FMC-Aktie unter Druck

Im Rahmen der vom seit Herbst amtierenden neuen Konzernchef Michael Sen initiierten Neuausrichtung werde auch eine Dekonsolidierung von der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC), unter anderem im Wege eines Formwechsels in eine Aktiengesellschaft erwogen. Dies teilte Fresenius am Donnerstag in Bad Homburg mit und bestätigte damit einen Bericht der "Wirtschaftswoche" vom Mittag.

So reagieren die Aktien

Die Aktien von Fresenius haben am Donnerstag ihren deutlichen Kursgewinn aus dem Mittagshandel ausgebaut. Die Papiere des Medizinkonzerns stiegen im späten Geschäft auf den höchsten Stand seit Juni 2022, kamen aber rasch wieder etwas zurück. Zum XETRA-Handelsschluss notierten sie noch 3,99 Prozent im Plus bei 28,93 Euro.

Auslöser des nochmaligen Kurssprungs war die Bestätigung eines Berichts der "Wirtschaftswoche", dass Fresenius die Trennung von der zuletzt besonders belastenden Dialyse-Tochter FMC prüft, durch das Unternehmen.

Die zuletzt deutlich erholten FMC-Aktien sackten nach der Bestätigung deutlich ab und schlossen 2,91 Prozent schwächer bei 35,74 Euro.

