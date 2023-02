NASDAQ-Titel Tesla-Aktie vor dem Wiederaufschwung? Großaktionär Tencent bleibt optimistisch: "Tesla wird uns umhauen"

• Tencent gehört zu den größten Anteilseignern von Tesla• Tencent-Investmentmanager Wallerstein: Die Technologie von Tesla "wird uns umhauen"• Wallerstein stimmt nicht in Kritik zu Musk ein: "Musk wird großartige Arbeit leisten"

Die Tesla-Euphorie ist spätestens seit Herbst 2022 verpufft. Elon Musks Twitter-Eskapaden haben dem Kurs der Papiere ebenso zugesetzt wie eine sich abzeichnende Nachfrageschwäche. So konnten die letzten Auslieferungszahlen die hohen Anlegererwartungen nicht erfüllen: Statt wie angekündigt um 50 Prozent steigerte Tesla seine Auslieferungszahlen im vergangenen Jahr nur um 40 Prozent. Nicht zuletzt verdunkelte auch die durch steigende Leitzinsen verursachte Tech-Tristesse das Sentiment rund um die Tesla-Anteilsscheine.

Manche Tesla-Großaktionäre werden pessimistischer - nicht so Tencent

Während einige Großaktionäre des US-Elektroautoherstellers wie Leo Koguan zunehmend skeptisch werden, betonte David Wallerstein, Chef der "eXploration"-Abteilung bei Tencent, dass seine Begeisterung für Tesla nicht abgenommen hat. Wallerstein ist dafür verantwortlich, für das chinesische Internetunternehmen Tencent aus der Vielzahl der aufstrebenden Tech-Unternehmen geeignete Kandidaten für ein Investment zu finden. So investierte Tencent kürzlich unter anderem in das inzwischen börsennotierte Münchner StartUp Lilium, das senkrecht startende und landende Luftfahrttaxis entwickelt.

Wallerstein: Technologie von Tesla "wird uns umhauen"

Dass Tencent sich zu Tesla bekennt, ist insofern von großer Bedeutung, als dass Tencent einen großen Anteil am US-Autobauer hält. Das chinesische Tech-Unternehmen kaufte bereits 2017 fünf Prozent der Tesla-Aktien, was damals einem Preis von 1,78 Milliarden US-Dollar entsprach. Das Investment von Tencent erfolgte somit zu einem Zeitpunkt, als es noch keineswegs absehbar war, dass Elektroautos der Mega-Trend im Mobilitätsbereich werden. Ebenso unklar war es, dass sich Tesla solch gewaltige First-Mover-Vorteile in diesem Sektor sichern wird. Zwar hat sich der prozentuelle Anteil von Tencent an Tesla in den vergangenen Jahren deutlich verringert, dennoch bleibt Tencent weiterhin ein bedeutsamer Tesla-Investor.

Inzwischen mehren sich allerdings die Expertenmeinungen, denen zufolge der Boom bei Tesla ein endgültiges Ende gefunden hat. Tencent ist anderer Meinung und will seinen Anteil an Tesla halten. "Ich würde mich darauf verlassen, dass Tesla uns immer wieder mit ihren technologischen Errungenschaften umhauen wird", versichert Wallerstein in einem Interview mit "CNBC".

Wallerstein rechnet weiterhin mit großartiger Arbeit von Elon Musk

Wallerstein bekannte sich zudem zu seiner Bewunderung für Elon Musk. "Wir sahen ein riesiges Potenzial im Unternehmen, in der Kategorie der Elektrofahrzeuge, aber auch großen Respekt vor der Art und Weise, wie Elon das Unternehmen führt", so Wallerstein. Kritische Stimmen, denen zufolge Musk sich übernehme, könne er zwar verstehen: "Wenn eine Führungspersönlichkeit in vielen Unternehmen abgelenkt wird, ist es schwer, sich zu konzentrieren, und Elon hat eine Menge Projekte." Dennoch ist er davon überzeugt, dass die Musk-Konzerne "immer noch großartige Arbeit" leisteten. Tatsächlich setzt Tesla weiterhin voll auf Expansion. So wurde im Januar bekannt, dass der US-Konzern Milliardenbeträge in den Ausbau der beiden US-Gigafactories in Texas und Nevada investieren wird.

Wallerstein: Wachsende Konkurrenz von Tesla ist begrüßenswert

Ein immer wiederkehrendes Argument der Tesla-Bären ist die zunehmende Konkurrenzsituation auf dem EV-Markt. Tatsächlich schicken sich etablierte Autokonzerne wie Volkswagen oder General Motors ebenso wie aufstrebende Elektroauto -StartUps wie BYD oder NIO an, Teslas globale Marktanteile am EV-Markt zu verringern. Die technologischen Vorteile, die Tesla in den vergangenen Jahren genoss und in Milliardengewinne ummünzte, scheinen allmählich zu zerbröckeln.

Doch Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft - und so begrüßt Wallerstein die wachsende Anzahl an Mitbewerbern: "Es wird wirklich gut sein für den Planeten, wenn der Absatz von Elektroautos steigt". Die Konkurrenzsituation auf dem EV-Markt werde aber nicht Teslas unternehmerischen Erfolg hindern, da Tesla hinsichtlich der Technologie einen Schritt voraus sei. Viele Experten betonen immer wieder, dass Tesla künftig auch in Bereichen Geld verdienen wird, die nicht unmittelbar mit der Autoherstellung zusammenhängen. Oft genannt wird dabei beispielsweise die Stromversorgung, der Versicherungsmarkt oder der sich schnell entwickelnde Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI).

