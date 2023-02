Innerhalb weniger Stunden: NFT-Kollektion von Game of Thrones bereits ausverkauft

• Erfolgreiche Fernsehserie Game of Thrones mit eigener NFT-Kollektion• 4.950 Boxen zu je 150 US-Dollar verkauft• Nutzer üben Kritik am Design der Charaktere

Fans der erfolgreichen US-amerikanischen Fantasy-Fernsehserie Game of Thrones, welche auf der Romanreihe "Das Lied von Eis und Feuer" des US-amerikanischen Schriftstellers George R. R. Martin basiert, hatten die Möglichkeit, sich einen Teil einer limitierten NFT-Kollektion zu sichern. Die Kollektion mit dem Namen "Build Your Realm" besteht aus fast 5.000 nicht austauschbaren Token. Die Sammlung wurde von Daz 3D entwickelt und basiert auf der Blockchain von Palm.

Die Nachfrage nach der NFT-Kollektion war groß. Die gesamte Kollektion war innerhalb von sieben Stunden ausverkauft, wie der verantwortliche Marktplatz Nifty bekannt gab. Dabei hatten Interessenten die Möglichkeit, sich eine sogenannte "Hero Box" zu sichern. Jede der 4.950 verfügbaren Boxen wurde für 150 US-Dollar beziehungsweise 0,11 Ethereum verkauft. Im Gegenzug haben Käufer ein Set bestehend aus je einem Hero Avatar, drei Story Cards und neun Resource Cards erhalten.

News from the Realm: On January 17th, holders will be able to open their Hero Boxes.



Visit Nifty's, this Tuesday at 12pm PST to open your box. #BuildYourRealm pic.twitter.com/6VY8i4fOlN