Airbus-Aktie stärker: Europäisches Servicemodul hat Ziele übererfüllt - anscheinend Zwischenlösung für Posten des Finanzchefs gesucht

Das sogenannte europäische Servicemodul (ESM) habe seine Ziele während der Mission "Artemis 1" übererfüllt, sagte Marc Steckling, Leiter von Space-Exploration bei Airbus, am Donnerstag in Bremen. Steckling zufolge erzeugten die Solarzellen des ESM 15 Prozent mehr elektrische Energie als erwartet. Zudem sei rund 20 Prozent weniger Treibstoff als geplant verbraucht worden.

Airbus baut an dem Standort in Bremen zurzeit drei ESM zusammen. Zwei wurden bereits ausgeliefert. Das Modul hat mehrere wichtige Funktionen: Es ist das Hauptantriebsystem des Raumschiffs, versorgt die Besatzung mit Wasser und Sauerstoff, erzeugt und verteilt Strom und regelt zeitweise die Temperatur an Bord.

Airbus sucht Zwischenlösung für Posten des Finanzchefs

Der Flugzeugbauer Airbus arbeitet nach Informationen von Insidern an einer Übergangslösung für den bald frei werdenden Posten des Finanzchefs.

Wie schon im August angekündigt, scheidet der bisherige Finanzvorstand Dominik Asam Ende dieses Monats aus und wechselt zum deutschen Softwarekonzern SAP. Da es bisher nicht gelungen sei, einen Nachfolger für ihn zu finden, könnte ein Interims-Finanzchef benannt werden, sagten mit dem Vorgang Vertraute der Nachrichtenagentur Reuters. Analysten zeigten sich wegen der Unsicherheit durch die lange Personalsuche beim weltweit größten Flugzeughersteller bereits besorgt. Airbus lehnte eine Stellungnahme zu der Personalie ab.

Die Nationalität des künftigen Finanzchefs spielt den Insidern zufolge eine Rolle, auch wenn die Herkunft der Manager bei dem Unternehmen mit französischen, deutschen und spanischen Wurzeln seit zehn Jahren schon keinen Ausschlag mehr geben soll. Doch der Posten des Finanzchefs gehört zu einer Handvoll Ämter, die den Kernnationen vorbehalten sein sollten. So kommt der oberste Finanzmanager traditionell aus Deutschland.

Die Airbus-Aktie klettert im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 0,94 Prozent auf 114,36 Euro.

