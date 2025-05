Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE am Dienstagnachmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbus SE zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 161,88 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Airbus SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 161,88 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE-Aktie bis auf 163,26 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 160,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 144.803 Airbus SE-Aktien.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,36 EUR an. 9,56 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Mit einem Kursverlust von 22,94 Prozent würde die Airbus SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,61 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 180,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE am 30.04.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,54 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE einen Umsatz von 12,83 Mrd. EUR eingefahren.

Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 05.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE ein EPS in Höhe von 6,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

