Krypto-Fan Mark Cuban: "Wer Gold hat, ist verdammt dumm" - Bitcoin ist dem gelben Edelmetall überlegen

• Mark Cuban gilt als großer Krypto-Fan• Vertrauen trotz FTX-Crash ungebrochen Gold zieht gegen Bitcoin den Kürzeren

Mark Cuban hält trotz FTX-Pleite an Bitcoin & Co. fest

Der US-Unternehmer und Milliardär Mark Cuban dürfte einem breiten Publikum aufgrund seiner Rolle in der Sendung "Shark Tank" bekannt sein, dem US-Pendant zu "Die Höhle der Löwen". In den letzten Jahren outete sich der Investor aber auch immer wieder als Bitcoin-Fan. Auch nach dem Crash der Kryptobörse FTX im vergangenen Jahr hält Cuban der Branche die Treue. So seien Kryptowährungen, trotz der starken Kurseinbrüche der letzten Monate, nach wie vor relevant. Auch sei die Insolvenz der ehemals beliebten Handelsplattform nicht als Krypto-Pleite, sondern als Banken-Pleite einzuordnen.

Bill Maher kein Freund von Kryptowährungen

Dem entgegen steht der US-amerikanische Comedian Bill Maher, der in der Vergangenheit bereits gegen den Kryptosektor schoss. So kritisierte er den Markt für Bitcoin, Ethereum & Co. im Mai 2021, nachdem Tesla und viele andere Unternehmen ihr Engagement in digitale Devisen ankündigten. "Es gibt auch eine [Kryptowährung] namens Dogecoin, die jemand als Witz gestartet hat", so der Moderator in seiner Sendung "Real Time with Bill Maher". "Aber soweit ich das sagen kann, ist sie genau wie alle anderen Kryptowährungen, weil die ganze Sache ein Witz ist."

Neben seiner Late-Night-Show ist Maher auch für seinen Podcast "Club Random" bekannt. In diesem war kürzlich niemand geringeres als Cuban persönlich eingeladen. Dabei durfte auch eine Diskussion über die nach Marktkapitalisierung gewichtet größte Kryptowährung nicht fehlen.

Harte Worte für Goldanleger

"Ich bin sehr gegen Bitcoin gewesen", gab Maher gegenüber seinem Gast zu. "Ich muss zugeben, dass ich gegen Bitcoin wette". Davon ließ sich Cuban jedoch nicht beirren: "Ich möchte, dass Bitcoin noch viel weiter fällt, damit ich noch mehr kaufen kann", entgegnete der Krypto-Fan.

Dabei ließ es sich der Entrepreneur auch nicht nehmen, gegen Gold zu schießen. Das Edelmetall gilt unter vielen Anlegern nach wie vor als sicherer Hafen und als Inflationsschutz. "Wer Gold hat, ist verdammt dumm", so Cuban gegenüber dem Moderator. "Es ist keine Absicherung gegen irgendetwas."

Gold nicht als Krisenschutz geeignet

Maher entgegnete daraufhin, dass Gold einige Vorteile mit sich bringe. So bleibe der Rohstoff in seiner physischen Form erhalten, behalte immer einen Wert und könne einfach wieder verkauft werden. Dies treffe aber auch auf Bitcoin zu, hielt Cuban dagegen. "Gold ist ein Wertaufbewahrungsmittel und Bitcoin auch." Gold sei aber nicht als Krisenschutz geeignet, weil man die Barren in der Regel nicht selbst besitze, sondern diese meist von Anbietern verwahrt werden. "Und wenn alles den Bach runterginge und du einen Goldbarren hättest, weißt du, was dann passieren würde? Jemand würde dich verprügeln oder umbringen und deinen Goldbarren mitnehmen", so Cuban weiter. Dies sei beim Bitcoin nicht möglich.

Darüber hinaus ließ der Investor anklingen, dass er neben Bitcoin auch in andere Anlagen investiere und nicht alles auf ein Pferd setze. Gegenüber "Cointelegraph" gab der Shark Tank-Juror zu, dass er allerdings kein Gold im Depot habe. Anleger, die ihre Assets- ob nun Bitcoin oder Gold - nicht selbst verwahren, sollten darauf achten, nur über regulierte Anbieter zu handeln. Dadurch könne das Risiko eines Totalverlusts geschmälert werden.

