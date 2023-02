Weshalb die Ölpreise etwas tiefer notieren

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 84,06 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 47 Cent auf 77,59 Dollar.

Leichte Belastung kam vom Dollar, der gegenüber anderen Währungen leicht aufwertete und damit das in Dollar gehandelte Rohöl wechselkursbedingt verteuerte. Das lastete auf der Nachfrage außerhalb des Dollar-Raums. Ansonsten hielten sich die Impulse zunächst in Grenzen. Nach wie vor besteht am Markt die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung in China, wohingegen die Aussicht auf weitere Zinsanhebungen großer Notenbanken tendenziell belastet.

/bgf/jha/

SINGAPUR (dpa-AFX)

Bildquellen: Aleksandr Petrunovskyi / Shutterstock.com