DAX-Abschied von Linde ebnet den Weg für Commerzbank-Aktie

Index-Experten von Societe Generale und Stifel Europe rechnen mit einer Rückkehr der Frankfurter Bank in die erste Börsenliga am 27. Februar. Die Entscheidung darüber wird von der Deutschen Börse am zehn Tage früher bekanntgeben.

Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall wäre damit raus aus dem Rennen. Damit hat er wohl auch zur nächsten Index-Überprüfung im März keine Chance auf einen DAX-Aufstieg, da es im Index der 40 größten Unternehmen derzeit keine potenziellen Absteiger gibt.

Auf eine Rückkehr in den MDAX darf sich den Index-Experten zufolge der Windkraftanlagenbauer Nordex vorbereiten. Für den wiederum dürfte laut Tom Koula von Stifel Europe "Stand jetzt die Deutsche Beteiligungs AG zurück in den SDAX kommen." Allerdings ist im Index der kleineren Werte auch ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen möglich, denn dicht auf DBAG folgen der Finanzdienstleister Wüstenrot & Württembergische und der Bahntechnikkonzern Vossloh.

Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

/ck/jkr/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, Frank Gaertner / Shutterstock.com