Irritationen am Kryptomarkt: Binance pausiert Banküberweisungen in US-Dollar

• Binance sperrt die Ein- und Auszahlungen von US-Dollar• Kunden reagieren relativ gelassen• Kryptobanken in Nöten

Ab dem 8. Februar werde es Kunden nicht mehr möglich sein, US-Dollar von Bankkonten auf ihr Binance-Konto zu überweisen oder entsprechende Auszahlungen vorzunehmen, kündigte Binance zwei Tage im Voraus via Twitter an. Zwar soll es sich hierbei nur um eine vorübergehende Maßnahme handeln, doch wann Ein- und Auszahlungen in US-Dollar via Banküberweisung wieder möglich sein werden, dazu wurden keine Angaben gemacht. Stattdessen versprach Binance lediglich, hart daran zu arbeiten, den Überweisungsservice bald wieder anbieten zu können.

Binance, von Changpeng Zhao im Jahr 2017 an den Start gebracht und innerhalb kürzester Zeit zur weltgrößten Kryptobörse ausgebaut, gibt sich jedoch große Mühe, die verunsicherten Kunden zu beschwichtigen: Zum einen seien lediglich Nutzer außerhalb der USA betroffen. Des Weiteren seien andere Fiat-Währungen wie etwa der Euro sowie alle andere Methoden zum Kauf und Verkauf von Kryptowährungen, wie etwa Kreditkarte, Google Pay und Apple Pay, hiervon unberührt.

"Es ist erwähnenswert, dass Dollar-Überweisungen nur von 0,01 Prozent unserer monatlich aktiven Nutzer in Anspruch genommen werden. Wir sind uns jedoch bewusst, dass dies eine schlechte Nutzererfahrung bleibt und das Team arbeitet daran, dieses Problem schnell zu lösen", kommentierte Binance-CEO Changpeng Zhao (CZ) die Probleme in einem Tweet.

It is worth noting that USD bank transfers are leveraged by only 0.01% of our monthly active users.



However, we appreciate that this is still a bad user experience and the team is working on quickly resolving this issue. https://t.co/heCfWIomAX