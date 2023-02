Sorare: Premier League und französisches NFT-Startup unterzeichnen Lizenzpartnerschaft

• Lizenzvereinbarung für NFT-Sammelkarten zwischen Sorare und der Premier League abgeschlossen• Das Konzept dahinter ähnelt den Sammelheftchen mit Papierkarten• Die Lizenzvereinbarung mit der Premier League ist ein großer Meilenstein für Sorare

Karten kaufen, verkaufen, sortieren, Teams erstellen und damit in Wettbewerben gegen andere Fans gewinnen - dieses Konzept hat das französische Startup Sorare von den Fußball-Sammelalben übernommen und ins Web3 übertragen: Statt Karten aus Papier sammeln die Fans NFT-Karten ihrer Lieblingsspieler.

Damit ist Sorare mehr als erfolgreich. Seit der Gründung im Jahr 2018 wurden Crunchbase zufolge 739,2 Millionen US-Dollar in das Startup investiert, das heute mit rund 4,3 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Zu den Investoren der enormen B-Runde, in der 680 Millionen US-Dollar gesammelt wurden, gehören unter anderem Benchmark, Accel Partners, Softbank und eine Reihe berühmter Fußballspieler.

Neben den Fans und Investoren sind auch die Sport-Ligen von dem Konzept begeistert - in der Vergangenheit hat Sorare beispielsweise bereits mit der italienischen Serie A und mit der deutschen Bundesliga zusammengearbeitet. Ende Januar erreichte das Startup nun mit der Ankündigung einer vierjährigen Lizenzpartnerschaft mit der englischen Premier League einen neuen Meilenstein: "Wir sind sehr stolz, jetzt mit drei der größten Sport-Ligen der Welt zusammenzuarbeiten: Premier League, NBA und MLB", erklärt Sorare-CEO und Mitgründer Nicolas Julia in der Pressemitteilung des Unternehmens.

Während Fußball also bei Sorare der wichtigste Sport ist, gibt es auch Sammelkarten für Basketball und Baseball. Innerhalb der verschiedenen Ligen soll es Wettbewerbe geben, bei denen die Sammlerinnen und Sammler unter anderem exklusive Treffen mit den Spielern, Stadiontickets und Spielertrikots gewinnen können. Im Rahmen der Lizenzpartnerschaft mit der Premier League können die Fans nun bis mindestens Anfang 2027 Karten aller Spieler aus den 20 zugehörigen englischen Vereinen sammeln und ihre virtuellen Sammelhefte mit den Spielern von Manchester United, dem FC Chelsea und dem FC Liverpool schmücken. Die einzelnen NFTs basieren auf der Ethereum-Blockchain.

So, you want to manage your own Premier League club?



Build your squad on @Sorare, climb the ranks, and compete for big rewards - just like a real football club owner. #BuildYourLegacy



Play now: https://t.co/OTEH21MBEX pic.twitter.com/PqSXElKqJj