Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich stabil

Der DAX gibt rund eine Stunde vor Handelsstart zeitweise 0,02 Prozent auf 16.138,00 Punkte ab.

2. Börsen in Fernost legen zu

Der japanische Leitindex Nikkei präsentiert sich aktuell 0,08 Prozent höher bei 32.444,95 Punkten. Stand: 7.13 Uhr MESZ.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derweil 0,29 Prozent stärker bei 3.245,71 Einheiten. In Hongkong gewann der Hang Seng unterdessen 0,25 Prozent auf 19.399,64 Zähler.

3. Mercedes nennt Preiskampf auf chinesischem EV-Markt "dramatisch"

Der Elektroautomarkt in China ist Mercedes-Technikchef Markus Schäfer zufolge derzeit im Volumensegment knallhart umkämpft. Zur Nachricht

4. JPMorgan senkt den Daumen für Brenntag

Die US-Bank JPMorgan hat Brenntag von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 83 auf 66 Euro gesenkt. Zur Nachricht

5. FMC-Aktionäre stimmen über Rechtsform ab

Der Gesundheitskonzern Fresenius will das Verhältnis zu seiner angeschlagenen Dialysetochter Fresenius Medical Care neu regeln. Zur Nachricht

6. RWE kommt bei JPMorgan auf 'Positive Catalyst Watch'

Die US-Bank JPMorgan hält bei RWE in Kürze eine Erhöhung der Jahresziele für wahrscheinlich. Zur Nachricht

7. Heidelberg Materials wird mit EU-Innovationsfonds gefördert

Der EU-Innovationsfonds wird das GeZero Carbon Capture and Storage (CCS)-Projekt von Heidelberg Materials fördern. Zur Nachricht

8. Juventus Turin plant Ausstieg aus Super-League-Projekt

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin will aus dem umstrittenen Super-League-Projekt aussteigen. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise haben sich am Freitag wenig bewegt und damit jüngste kräftige Kursgewinne vorerst nicht fortgesetzt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 81,36 US-Dollar und damit so viel wie am Vorabend. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur August-Lieferung stieg geringfügig um zwei Cent auf 76,91 Dollar.

10. Euro auf dem höchsten Stand seit Februar 2022

Der Euro hat am Freitag seine Kursgewinne der vergangenen Handelstage fortgesetzt und den höchsten Stand seit fast anderthalb Jahren erreicht. Am Morgen stieg der Euro bis auf 1,1243 US-Dollar. So hoch stand der Kurs zuletzt im Februar 2022. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1182 Dollar festgesetzt.