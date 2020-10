Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich am Freitag vorbörslich im Minus.

2. Börsen in Fernost mit Verlusten

Der japanische Leitindex Nikkei gibt gegen 06:55 MEZ um 1,20 Prozent auf 23.051,28 Zähler nach.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil um 0,64 Prozent auf 3.251,63 Einheiten.

In Hongkong verbucht der Hang Seng einen Abschlag von 1,26 Prozent auf 24.277,91 Punkte.

3. Continental-Vorstandschef legt Amt vorzeitig nieder

Der Vorstandschef des Autozulieferers Continental nimmt seinen Hut. Zur Nachricht

4. Swiss Re kehrt im Sommer in die schwarzen Zahlen zurück

Der Rückversicherer Swiss Re hat es nach milliardenschweren Schäden durch die Corona-Pandemie im Sommer wieder in die schwarzen Zahlen geschafft. Zur Nachricht

5. Apple mit Rekordumsatz - Apple-Aktie nachbörslich in Rot

Der i-Konzern Apple hat am Donnerstag nach Börsenschluss an den NASDAQ sein Zahlenwerk fürs jüngst abgelaufene Quartal vermeldet. Zur Nachricht

6. Amazon-Aktie nach US-Börsenschluss dennoch tiefer: Amazon übertrifft Erwartungen

Amazon hat am Donnerstag nachbörslich seine Bilanz für das dritte Jahresviertel 2020 vorgelegt. Zur Nachricht

7. Facebook-Aktie nachbörslich leichter: Facebook kann Umsatz steigern

Facebook hat seine Bilanzzahlen für das vergangene Quartal präsentiert. Zur Nachricht

8. Google-Mutter Alphabet übertrifft Schätzungen - Alphabet-Aktie gefragt

Die Bilanz des IT-Giganten Alphabet für das dritte Quartal 2020 im Überblick. Zur Nachricht

9. Starbucks-Aktie verliert: Starbucks macht weniger Umsatz

Starbucks hat Bilanz rund um das vierte Quartal des Fiskaljahres 2020 gezogen. Die Ergebnisse. Zur Nachricht

10. Euro weiter unter 1,17 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel weiter unter der Marke von 1,17 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1680 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.

