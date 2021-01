Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag mit kleinen Verlusten eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,2 Prozent schwächer bei 13.887 Punkten.

2. Börsen in Fernost schwächer

Die asiatischen Börsen gebgen am Freitag nach.

Der japanische Leitindex Nikkei verbucht einen Verlust von 0,44 Prozent bei 28.631,45 Punkten. Für Zurückhaltung sorgt hier die in der kommenden Woche startende Berichtssaison.

Auch in China geht es abwärts. So verliert auf dem chinesischen Festland der Shanghai Composite aktuell (07:42 Uhr) 0,40 Prozent auf 3.606,90 Zähler. In Hongkong fällt der Hang Seng um 1,40 Prozent auf 29.509,91 Indexpunkte.

3. Siltronic: Globalwafers erhöht Angebot

Globalwafers hat sein Angebot für den deutschen Konkurrenten Siltronic aufgestockt. Zur Nachricht

4. Google-Mutter gibt Ballonprojekt zur Internet-Versorgung auf

Der Google-Mutterkonzern Alphabet beendet seinen Versuch, entlegene Regionen mit Hilfe von Ballons mit schnellem Internet zu versorgen. Zur Nachricht

5. Bitcoin stabilisiert sich nach weiterem Rückschlag erst einmal

Der jüngste Rückschlag der Digitalwährung Bitcoin hat sich vor dem Wochenende ausgeweitet. Zur Nachricht

6. IBM verspricht Rückkehr zu Wachstum 2021

Der IT-Dienstleister IBM will nach einem weiteren Jahr mit rückläufigen Erlösen wieder auf einen Wachstumskurs einschwenken. Zur Nachricht

7. Intel schlägt Erwartungen im Quartal - Intel-Aktie schwächelt nachbörslich

Der Halbleiterkonzern Intel hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordumsatz verbucht. Zur Nachricht

8. Siemens schneidet im ersten Quartal besser ab als erwartet und prüft Ausblick

Die Siemens AG hat in ihrem ersten Geschäftsquartal eine bessere Geschäftsentwicklung verzeichnet als am Markt erwartet. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel nachgegeben.

10. Euro hält sich auf Vortagsniveau

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel zunächst kaum verändert.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com