Dem deutschen Aktienmarkt ging am Donnerstag die Puste aus.

So eröffnete der DAX zwar höher und lag zunächst auch in der Gewinnzone. Vorübergehend kletterte der deutsche Leitindex dabei sogar wieder über die runde Marke von 14.000 Punkten, fiel dann aber unter die Nulllinie und ging letztendlich 0,11 Prozent schwächer bei 13.906,67 Punkten aus dem Handel. Der TecDAX legte unterdessen deutlich zu, nachdem er schon zum Start gestiegen war. Am Ende des Handelstags wies er noch ein Plus von 0,78 Prozent auf 3.380,46 Punkte aus.

Der Machtwechsel in den Vereinigten Staaten machte den Anlegern Mut. Nachdem der Demokrat Joe Biden am Mittwoch zum 46. Präsident der USA vereidigt wurde, wurden an der New Yorker Börse Rekordhöhen erreicht. Hiervon profitierten dann auch die asiatischen Börsen. Für Optimismus sorgte insbesondere, dass Biden die US-Wirtschaft mit billionenschweren Corona-Hilfsmaßnahmen stützen will.

Die Zinsentscheidung der Notenbank brachte derweil keine zusätzlichen Impulse. Die Währungshüter haben wie erwartet den Leitzins unangetastet gelassen.

