Apples neues iPhone 13: Diese Features werden bei der neuen Smartphone-Generation erwartet

2020 kamen fünf neue iPhones auf den Markt - vier darunter gehörten zur Generation iPhone 12: Die Geräte iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max. Apple-Analyst Ming-Chi Kuo geht davon aus, dass in diesem Jahr die nächste Generation - also vermutlich "iPhone 13" - erhältlich ist. MacRumors zufolge prognostiziert er außerdem, dass es wieder vier Modelle in denselben Größen geben wird.

iPhone 13: Kratzfreies Saphirglas und stärkerer Akku als beim iPhone 12

Nach Angaben von netzwelt wird in einem Blogeintrag der japanischen Website Mac Otakra deutlich, dass die neue iPhone-Generation über ein Display aus Saphirglas verfügen wird: Dieses sei kratzfest und könnte bei den iPhones Apples erster Schritt in Richtung Nachhaltigkeit sein. Ob alle neuen Modelle ein solches Display haben werden, erschließt sich allerdings offenbar noch nicht. Zudem habe Mac Otakra Informationen über die Maße des neuen iPhone 13. So werde das Design dem des iPhone 12 in jeder Hinsicht gleichen - es werde lediglich um 0,26 mm dicker. Netzwelt vermutet dahinter einen stärkeren Akku. Dies scheint insofern plausibel, da sich Ende letzten Jahres einige Käufer des im Herbst erschienenen iPhone 12 über schlechte Akkulaufzeiten beschwert hatten.

Kuo: Keine größeren Verbesserungen bei der Kamera

Über die Kamerafunktionen des iPhone 13 kursieren bereits Anfang 2021 viele Gerüchte. So sollen dem Magazin Curved zufolge Lidar-Sensoren in allen neuen iPhones eingebaut werden - bislang gibt es die Sensoren nur in den Modellen iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max. Mit diesen beiden Geräten ist es dank der Lidar-Technologie möglich, Abstände, Entfernungen und Größen grob zu bestimmen.

Gegenüber MacRumors erklärt Analyst Kuo, dass es keine größeren Veränderungen bei der Kamera geben wird. Macwelt ist sich jedoch sicher, dass er dabei nur die Weitwinkel-Hauptkamera meint: Kuo hatte zuvor bereits Verbesserungen der anderen Kameras prognostiziert. Eine Periskop-Kamera wird die neue Generation jedoch nicht bekommen - Kuo prognostiziert diese erst für das kommende Jahr 2022.

Übrigens: Selbst, wenn Apple für das iPhone 13 keine Verbesserungen an den Kameras vornimmt, kann die Bildqualität besser werden, wenn Apple die Rechenleistung erhöht.

Features der Top-Modelle: Ein 120 Hz-Display und das Ende von Lightning

Wie immer bleiben auch bei der neuen Generation einige Features exklusiv den Käufern der Top-Modelle vorbehalten: "Apple wird seine Top-Modelle weiterhin von seinen übrigen Smartphones abgrenzen", so Kuo gegenüber MacRumors. So wird Expertenmeinungen zufolge mindestens ein Modell der neuen Generation komplett ohne Lightning und andere Kabelanschlüsse auskommen. Außerdem berichtet Macwelt von 120 Hz-Displays für die Top-Modelle der neuen Generation: Diese würden mit einer von Samsung gelieferten LTPO-OLED-Hardware ausgestattet. Erst später, wenn auch LG solche Hardware an Apple liefern kann, würden die anderen Modelle gleichermaßen bestückt.

Gerüchteküche: Fingerabdrucksensor und Always-On-Sensor

Natürlich sind dies längst nicht alle Prognosen zu den Features des neuen iPhone 13: So spricht Macwelt von einem Fingerabdrucksensor ähnlich dem im iPad Air aus 2020, von einer kleineren Notch und einem Always-On-Display. Außerdem könne es sein, dass von den leistungsstarken A14-Chips im iPhone 12 auf einen noch besseren A15-Chip umgestiegen werde.

Offenbar wird der Preis der neuen Geräte - wenn die Modelle denen der iPhone 12 Generation ähneln - zwischen rund 750 und 1.500 Euro liegen.

