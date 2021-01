Großbritannien als Outperformer: Barclays wird bullish für UK-Aktien

• Hoffnung auf Corona-Impfstoff: Anleger schichten um• FTSE 100 UKX mit starker Performance• Barclays betrachtet Großbritannien als Outperformer

Die Aktienmärkte zeigten sich 2020 unberechenbar: Zuerst der große Corona-Crash, den keiner kommen sah und anschließend erholten sich die Aktienmärkte rasend schnell - schneller als sich die Wirtschaft von den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie erholen konnte. Einige Indizes erreichten gar neue Höchststände. Doch wie lange kann die Rally weitergehen? Einige Experten zeigen sich derzeit kritisch und warnen vor dem nahenden Platzen einer Blase.

Experten von Barclays sehen derweil Chancen für eine bestimmte Gruppe von Aktien: Sie empfehlen Werte aus dem Vereinigten Königreich zum Kauf.

Anleger schichten Aktien um

Während in zahlreichen Ländern mit den Impfkampagnen gegen die Coronavirus-Pandemie begonnen wurde, nimmt der Optimismus am Markt etwas zu. Wenn auch die Zahlen der Neuinfizierten und Toten vielerorts weiter steigen, vermitteln die Corona-Impfstoffe, die nach und nach Zulassungen erhalten oder bereits verimpft werden, Anlegern Hoffnung. Diese spiegelt sich auch am Aktienmarkt wider: Nachdem im vergangenen Jahr vor allem die Techwerte von den Entwicklungen rund um Corona profitieren konnten, schichten Anleger nun vermehrt in Unternehmen um, die dank der COVID-Impfstoffe von einer wirtschaftlichen Erholung besonders profitieren könnten. Ein Index, der von dieser Entwicklung im neuen Jahr Unterstützung erhielt, ist der FTSE 100, der 2021 bisher eine beeindruckende Performance hingelegt hat.

FTSE 100 mit starker Performance

Der FTSE 100 konnte seit Jahresbeginn um rund 4 Prozent zulegen. Im Vergleich: Der Stoxx Europe 600 stieg im neuen Jahr um 2,03 Prozent, der S&P 500 kann 2021 ein Plus von gerade einmal 0,32 Prozent ausweisen (Stand: 18. Januar 2020).

Zu verdanken hat der britische Index seine gute Performance wohl vor allem den sogenannten Werte-Titeln, wie Bergbau- und Energiewerten, die darin stark vertreten sind. So konnten die Schwergewichte im FTSE 100, zu denen BP, Royal Dutch Shell und Anglo American gehören, für die wenigen Handelstage 2021 alle zweistellige Zuwächse verzeichnen.

Barclays betrachtet Großbritannien als Outperformer

Strategen von Barclays stuften UK-Aktien in einer Mitteilung an Kunden kürzlich "nach einem schrecklichen Jahr 2020" auf neutral oder marktgewichtet hoch und beschrieben britische Aktien als "billiges Reflationsspiel mit defensiver Absicherung". "Defensive Sektorgewichte machen Großbritannien zu einem unwahrscheinlichen Outperformer, bieten aber eine Absicherung. Der Brexit wird das BIP in den kommenden Jahren belasten, und das COVID-Ergebnis in Großbritannien gehört zu den schlimmsten, aber infolgedessen könnte es zu einer stärkeren Erholung der Aktivität kommen, wenn Impfstoffe erfolgreich sind", gibt MarketWatch das Team um Emmanuel Cau wieder.

"Globale PMs [Portfoliomanager] haben sich in den letzten vier Jahren vom Engagement in Großbritannien ferngehalten. Dies war hauptsächlich auf das binäre Tail-Risiko eines ‘Crash-Outs‘ zurückzuführen, das die Attraktivität der britischen Vermögenswerte überwog, aber auch darauf, dass nur technik- / wachstumsintensive Indizes der place to be waren", so die Strategen. "Großbritannien ist relativ günstig und in Unterbesitz, aber dies hat sich allmählich umgekehrt, da inländische Titel und GBP in letzter Zeit ein Gebot erhalten haben."

Diese Aktien empfehlen die Barclays-Experten

Während die Barclays-Strategen Anlegern dazu raten, Titel aus den Sektoren Gesundheitswesen, Grundnahrungsmittel, Telekommunikation und Immobilien zu meiden, empfehlen sie Rohstoff-Aktien, Finanztitel, Industriewerte und nach eigenem Ermessen ausgewählte Aktien.

Zu den Titeln, die die Barclays-Experten als "Overweight" eingestuft haben, zählen BP, Anglo American, Weir, Serco, Wizz Air, Redrow, SSP, Greggs, Avast, WPP, 4imprint Group, BT, AstraZeneca, ConvaTec, Tesco, Imperial Brands, Unilever, National Grid, Lloyds Banking Group, Legal & General, 3i und Segro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pupunkkop / Shutterstock.com, Tang Yan Song / Shutterstock.com