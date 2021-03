Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor dem Handelsstart mit einem Minus bei zeitweise rund 14.004 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneinig

Der japanische Leitindex Nikkei zeigt sich 0,23 Prozent schwächer bei 28.864,32 Zählern (Stand: 07:30 Uhr MEZ). Derweil steigt der Shanghai Composite 0,33 Prozent auf 3.514,91 Punkte nach oben, während der Hang Seng mit minus 0,01 Prozent bei 29.232,81 Einheiten kaum verändert notiert.

3. Slack mit starken Zahlen: Neuer Kundenrekord

Der Bürokommunikationsdienst Slack hat im vierten Quartal vom zunehmenden Homeoffice-Trend infolge der Corona-Pandemie profitiert. Zur Nachricht

4. AstraZeneca: 'Verzerrung der Wahrnehmung' des Vakzins in Deutschland - Entwicklerin von Uni Oxford ausgezeichnet

Der Vize-Chef von in Deutschland stellt eine "Verzerrung der Wahrnehmung" des eigenen Impfstoffs fest. Zur Nachricht

5. 'Wirtschaftsweise' verteidigt Corona-Kurs - Kritik von Verbänden

Die "Wirtschaftsweise" Monika Schnitzer hat vor einer Vorverurteilung der Bundesregierung für die jüngsten Beschlüsse im Kampf gegen die Corona-Krise gewarnt. "Wir halten das noch eine ganze Weile aus", sagte sie der "Rheinischen Post" (Freitag) mit Blick auf die Belastungen der Wirtschaft durch die Auswirkungen des Lockdowns. Zur Nachricht

6. Watzke überzeugt: Borussia Dortmund weiterhin die zweite Kraft

RB Leipzig läuft Borussia Dortmund aus Sicht von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke noch nicht den Rang als zweite Kraft in Deutschland ab. Zur Nachricht

7. Nordex setzt mehr um als geplant - operatives Ergebnis sinkt

Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat im vergangenen Geschäftsjahr etwas mehr umgesetzt als erwartet. Zur Nachricht

8. Powell äußert sich über Anstieg der Kapitalmarktzinsen

Die US-Notenbank Fed hat sich zurückhaltend über den Anstieg der Kapitalmarktzinsen geäußert. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise haben am Freitag ihre deutlichen Aufschläge vom Donnerstag weitgehend gehalten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 67,62 US-Dollar.

10. Euro weiter unter Druck

Der Euro hat am Freitag weiter unter der Marke von 1,20 US-Dollar notiert. Am Freitagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,1952 Dollar und damit so wenig wie letztmalig Anfang Dezember.

