Powell äußert sich zurückhaltend über Anstieg der Kapitalmarktzinsen. Spanien will mit VW-Tochter Seat gemeinsames Batteriewerk. Porsche verzeichnet Absatzschub. Watzke überzeugt: Borussia Dortmund weiterhin die zweite Kraft.

Vor dem Wochenende zeichnet sich für den deutschen Aktienmarkt ein schwächerer Start ab. Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor dem Handelsstart mit einem Minus bei zeitweise rund 14.004 Punkten. Der TecDAX dürfte ebenfalls Abschläge verbuchen. US-Notenbankchef Jerome Powell konnte die Inflationssorgen mit seiner Rede am Vorabend mit mildern. Nun richten Anleger ihre Blicke auf den nächsten anstehenden Punkt auf der Agenda: der US-Arbeitsmarktbericht wird mit Spannung erwartet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den Handelsplätzen in Europa dürfte es am Freitag weiter nach unten gehen. Der EuroSTOXX 50 zeigt sich im vorbörslichen Handel mit schwacher Tendenz. "Die steigenden Zinsen bleiben das große Schreckgespenst an den Börsen", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Die Angst vor diesem konnte Powell mit seinen gelassenen Äußerungen nicht abschütteln. Laut den Experten der Commerzbank soll der Markt gehofft haben, er würde ein Eingreifen signalisieren. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen ging es im Donnerstagshandel abwärts. Der Dow Jones notierte zur Eröffnung mit plus 0,06 Prozent bei 31.289,01 Punkten wenig verändert, rutschte im Handelsverlauf aber deutlich ab und ging schlussendlich mit einem Abschlag von 1,22 Prozent bei 30.923,55 Zählern in den Feierabend. Der NASDAQ Composite startete derweil 0,33 Prozent schwächer bei 12.953,99 Einheiten und fiel im Verlauf ebenfalls auf tiefrotes Terrain. Am Ende ging es um 2,11 Prozent auf 12.723,47 Zähler abwärts. Die Ohren der Anleger richteten sich gespannt in Richtung der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell. Powell habe die Anleger nicht wie erhofft mit seinen Kommentaren beruhigt, sagte ein Marktbeobachter und begründete damit die fallenden Aktien- und Anleihekurse. Vielmehr sei er vage geblieben, was die möglichen Reaktionen der Fed sein könnten, falls die Renditen noch kräftiger stiegen. Zuvor hatte sich der Fed-Chef zurückhaltend über den Anstieg der Kapitalmarktzinsen geäußert. Er sagte lediglich: "Ich wäre besorgt über ungeordnete Bedingungen an den Märkten oder eine anhaltende Verschärfung der finanziellen Bedingungen, wenn dies das Erreichen unserer Ziele gefährdet." Inflationsgefahren sieht Powell zudem keine. Falls es zu einem vorübergehenden Anstieg der Verbraucherpreise komme, werde dieser "geduldig beobachtet". Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken