Volkswagen an DAX-Spitze weiter auf dem Vormarsch - VW-Aktie nimmt 190-Euro-Marke ins Visier

Die Papiere des Autobauers legen zwischenzeitlich um 2,02 Prozent auf 188,92 Euro vor und rücken somit nahe an die 190-Euro-Marke heran. Sie waren so erneut Spitzenreiter im schwachen DAX 30 . Wie schon in der Vorwoche wurde dieser wieder von einem Renditeanstieg am Anleihenmarkt belastet.

Zur Wochenmitte waren die Volkswagen)-Aktien schon um 4,7 Prozent angezogen gestützt auf optimistische Erwartungen, was die Zukunft der Elektromobilität betrifft. UBS-Experte Patrick Hummel sah die Wolfsburger hier mit ihrer Strategie auf Erfolgskurs. Große Chancen sieht er mit dem ID.3-Elektroauto.

Die Papiere festigten nun ihr Hoch seit Januar 2018, das sie am Vortag nur knapp auf 187,88 Euro steigern konnten. Das vorherige stammte mit 187,74 Euro vom Dezember 2019, darüber gelten dann die 2018 erreichten 192,46 Euro als Widerstand. Über diesem könnte der Weg über die 200-Euro-Marke und zum 2015 aufgestellten Rekord von 262,45 Euro potenziell frei werden.

