Kooperation mit Microsoft: Samsung Cloud wird teilweise eingestellt

Im Herbst 2019 haben Samsung und Microsoft ihre Zusammenarbeit ausgeweitet und Nutzern von Samsungs Smartphones die Möglichkeit gegeben, ihre Galerie mit Microsofts Clouddienst OneDrive zu synchronisieren. Satya Nadella, CEO von Microsoft, erklärt in einer Pressemitteilung: "Unser Ziel ist es, Menschen zu helfen, auf jedem Gerät und überall produktiv zu sein - die Kombination aus unseren intelligenten Anwendungen und den neuen leistungsstarken Produkten von Samsung macht das möglich." Ganz nach diesem Motto wird die OneDrive-Nutzung für Samsungs Kunden noch stärker ausgeweitet.

Ab Juli 2021 keine Cloud mehr für Bildergalerie und Eigene Dateien

So ist es bereits seit Oktober nicht mehr möglich, eine Verknüpfung der Bildergalerie und der Eigenen Dateien mit Samsung Cloud neu einzurichten - es müssen andere Anwendungen wie etwa OneDrive genutzt werden: Die App ist seit einigen Monaten beim Kauf eines neuen Samsung-Smartphones vorinstalliert.

Mit dieser Neuerung haben Samsung und Microsoft den nächsten Schritt vorbereitet: Nach dem 30. Juni 2021 können die Bildergalerie und die Eigenen Dateien nicht mehr mit der Samsung Cloud synchronisiert werden - außerdem werden der ZEIT zufolge alle Daten aus diesen beiden Anwendungen aus der Samsung Cloud gelöscht.

Cloud-Abonnements werden Ab 1. April gekündigt

Ab Juli 2021 soll dann OneDrive als Clouddienst genutzt werden, wie Samsung der ZEIT und anderen Medien zufolge in einer E-Mail mitgeteilt haben soll. Die Daten können aus der Cloud heruntergeladen oder noch bis zum 31. März von der Samsung Cloud zu OneDrive migriert werden. Es gibt selbstverständlich Alternativen zu OneDrive, für dessen Nutzung ein Microsoft-Konto angelegt werden muss. Mögliche andere Online-Speicher sind etwa Google Drive oder Google Fotos - für die Nutzung dieser Apps muss jedoch bei Google ebenfalls ein Konto eingerichtet werden.

Die Einstellung der Cloud-Funktionen haben übrigens auch einen Einfluss auf Cloud-Abonnements: Ab Anfang April 2021 werden die Premium-Abonnements für die Samsung Cloud gekündigt - Kunden, die möglicherweise bereits vorausgezahlt haben, erhalten allerdings offenbar eine Rückerstattung des entsprechenden Betrags. Dies berichtet die ZEIT. Bei OneDrive verfügen die gewechselten Kunden dann Samsung zufolge über einen kostenlosen Basisspeicherplatz mit einer Größe von fünf Gigabyte. Kunden, die ihr Samsung-Konto erst nach Mai 2019 erstellt haben, erhalten für die Dauer von einem Jahr 15 Gigabyte kostenlosen Speicherplatz.

Von Samsung Cloud zu OneDrive: So geht die Migration

Die Migration von Samsung Cloud zu OneDrive soll dabei ganz einfach sein: Laut Samsung-Support finden sich die Aktionen "Mit OneDrive verknüpfen" (Samsung Cloud App), "Cloud-Synchronisation" und "Zu OneDrive wechseln" (Fotogalerie) sowie "Wechseln zu OneDrive" (Eigene Dateien) bei allen drei Anwendungen direkt im Einstellungsmenü.

Nutzer der Samsung Cloud, die nicht migrieren möchten, sondern das Herunterladen ihrer Daten vorziehen, können dies entweder in der Web-Version von Samsung Cloud, in der Cloud-App im Menü unter "Herunterladen meiner Daten" oder aber in der Galerie-Anwendung auf dem Smartphone unter Einstellungen und "Inhalt aus der Cloud herunterladen". Aber Achtung: Die Daten werden erst dann wirklich gespeichert, wenn der komplette Download abgeschlossen ist - mit einem abgebrochenen Download werden gar keine Daten gesichert.

Welche Pläne Samsung und Microsoft für die Zukunft der Samsung Cloud haben, ist noch unklar. Bislang sind jedoch nur die Fotogalerie und die Eigenen Dateien von den Veränderungen betroffen.

