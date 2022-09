Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten - DAX dürfte sich nach Ausverkauf stabilisieren

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart zeitweise 0,11 Prozent höher bei 12.546,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

Der japanische Leitindex Nikkei schloss am Donnerstag 0,58 Prozent schwächer bei 27.153,83 Punkten. Am Freitag bleibt er feiertagsbedingt geschlossen.

Auf dem chinesischen Festland präsentiert sich der Shanghai Composite derweil um 7.49 Uhr MEZ mit einem Gewinn von 0,03 Prozent bei 3.109,91 Zählern. In Hongkong gibt der Hang Seng unterdessen 0,36 Prozent auf 18.082,99 Einheiten nach.

3. EssilorLuxottica beginnt Aktienrückkauf

Die EssilorLuxottica SA will bis zu 1,5 Millionen eigene Aktien von insgesamt 439 Millionen ausstehenden Papieren zurückkaufen. Zur Nachricht

4. GAZPROM meldet Umsatzplus trotz Exportrückgang - Starkes Einnahmenplus durch hohe Energiepreise

Der russische Energiekonzern GAZPROM hat den Etat für das kommende Jahr wegen der Zusatzeinnahmen durch die hohen Energiepreise angehoben. Zur Nachricht

5. Hypoport setzt Jahresziele aus

Der Finanzdienstleister Hypoport hat wegen der schwachen Nachfrage die Jahresziele ausgesetzt. Zur Nachricht

6. JPMorgan senkt Ziel für Uniper auf 2,20 Euro - 'Underweight'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Uniper mit Blick auf eine Verstaatlichung des Energiekonzerns von 4,10 auf 2,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Nachricht

7. Ceconomy-Finanzchef Wieser geht - Nachfolger kommt von Deutscher Telekom

Der Elektronikhändler Ceconomy bekommt einen neuen Finanzvorstand. Zur Nachricht

8. Mercedes will hochautomatisierten Fahrtechnik nach Level 3 2023 in den USA einführen

Mercedes-Benz erwartet Anfang 2023 in den USA die Zulassung der hochautomatisierten Fahrtechnik nach Level 3. Zur Nachricht

9. Goldpreis: Relativ stabil vor dem Wochenende

Hohe US-Renditen und ein starker Dollar machen dem Goldpreis weiterhin zu schaffen und sorgen für gedrückte Laune unter den Anlegern.

10. Euro knapp über 20-Jahrestief

Der Euro hat sich am Freitag knapp über seinem am Vortag markierten 20-jährigen Tiefstand gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 0,9830 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com