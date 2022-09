Chinas Börsen im Minus -- Hypoport setzt Jahresziele aus -- GAZPROM meldet Umsatzplus trotz Exportrückgang

Am Donnerstag zeigte sich der deutsche Aktienmarkt nach der US-Leitzinsentscheidung sehr schwach.

Der DAX eröffnete die Sitzung bereits in Rot und verlieb auch anschließend in der Verlustzone. Nachdem sich die Stimmung im weiteren Verlauf zwischenzeitlich besserte, rutschte der deutsche Leitindex erneut tief ins Minus und ging schließlich 1,84 Prozent schwächer bei 12.531,63 Punkten in den Feierabend. Auch der TecDAX startete mit herben Verlusten und weitete diese im Verlauf noch aus. Letztlich sackte er um 3,66 Prozent auf 2.702,86 Zähler ab.

Nach dem Fed-Leitzinsentscheid am Mittwochabend, der wie bereits zuvor erwarteten deutlichen Leitzinserhöhung, und der Ankündigung von weiteren kräftigen Leitzinserhöhungen durch US-Notenbankpräsident Jerome Powell rückte die für den DAX wichtige Unterstützungs-Marke von 12.500 Punkten wieder in den Vordergrund.

Wie die Credit Suisse schrieb, sorgten sich die Anleger mehr und mehr vor einer "harten Landung". Laut der Deutschen Presse-Agentur sorgten außerdem aktuelle Daten zu den prognostizierten künftigen Zinssätzen für Aufmerksamkeit. Diese lägen mit einem Zinshoch von 4,6 Prozent in 2023 über den Markterwartungen.

