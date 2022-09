Goldpreis: Relativ stabil vor dem Wochenende

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Während der Dollarindex weiterhin nahe am 20-Jahreshoch notiert, bewegen sich die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen auf dem höchsten Niveau seit elf Jahren. Obwohl die Realzinsen aufgrund der hohen Inflation stark negativ bleiben, bremsen die gestiegenen Opportunitätslosten (Zinsverzicht) nach wie vor den Goldpreis aus. Und die Wahrscheinlichkeit erneuter Zinserhöhungen ist weiterhin hoch. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group taxiert die Wahrscheinlichkeit auf 75 Prozent, dass wir am 2. November eine Zinserhöhung um 75 Prozent sehen werden. Die verbleibenden 25 Prozent deuten auf einen Zinsschritt um 50 Basispunkte hin.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis gegen 7.20 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 3,30 auf 1.677,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Rezessionsgefahr im Blick

An den Ölmärkten herrscht weiterhin ein hohes Maß an Unsicherheit. Im Tagesverlauf dürften sich die Marktakteure für die zahlreichen zur Veröffentlichung anstehenden Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA stark interessieren. Außerdem wird gegen 19.00 Uhr die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Sollte es hier zu starken Veränderungen kommen, dürfte sich dies möglicherweise auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.20 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,22 auf 83,27 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,28 auf 89,25 Dollar zurückfiel.





