Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte am Freitag an seinen Kurssprung vom Vortag anknüpfen. Nachdem eine unerwartet deutliche Abschwächung der Teuerung in den USA am Vortag eine Rally über die 14.000-Punkte-Marke angestoßen hatte, gibt es also noch kein Anzeichen einer Ernüchterung.

2. Börsen in Fernost mit Gewinnen

Anleger in Asien sind in Kauflaune. In Tokio verzeichnet der japanische Leitindex Nikkei kräftige Aufschläge. Auch auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite deutlich. Ein starkes Plus fährt auch der Markt in Hongkong ein, wo der Hang Seng einen Kurssprung verzeichnet.

3. Vermögenswerte eingefroren: Kryptobörse FTX.com droht offenbar die Abwicklung

Die Hiobsbotschaften um die angeschlagene Kryptobörse FTX reißen nicht ab. Die Wertpapieraufsicht der Bahamas gab am Donnerstag bekannt, Vermögenswerte von FTX Digital Markets eingefroren zu haben. Zur Nachricht

4. CEWE-Aktie: Schwarze Zahlen im dritten Quartal

Der Fotodienstleister CEWE ist im dritten Quartal in allen Geschäftsfeldern gewachsen. Zur Nachricht

5. Fraport: Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen deutlich gestiegen

Insgesamt nutzten 4,9 Millionen Fluggäste den Flughafen, ein Plus von 45,3 Prozent, wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte. Zur Nachricht

6. Stabilus-Aktie: Erwartungen im Geschäftsjahr übertroffen

Der Gasfederhersteller Stabilus hat dank besserer Geschäfte in allen Sparten im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 den Umsatz stärker gesteigert als erwartet. Zur Nachricht

7. Daimler Truck-Aktie: Starke Quartalszahlen stimmen optimistisch

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im dritten Quartal sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis erheblich gesteigert und sieht auch weiterhin eine starke Nachfrage. Zur Nachricht

8. Aurora Cannabis bleibt in der Verlustzone stecken

Der Cannabiskonzern Aurora Cannabis hat am Donnerstag nachbörslich seine Bücher geöffnet. Zur Nachricht

9. Ölpreise kräftig im Plus

Die Ölpreise haben am Freitag deutlich von einer leichten Lockerung der strengen Corona-Regeln in China profitiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 95,48 US-Dollar.

10. Euro bleibt über 1,02 Dollar

Der Euro hat sich am Freitagmorgen zum Dollar höher bei 1,0217 US-Dollar gezeigt.

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com