Freude über US-Inflationsdaten: DAX stärker -- Asien in Grün -- Kryptobörse FTX.com droht offenbar die Abwicklung -- Daimler Truck optimistisch -- Aurora Cannabis, United Internet im Fokus

Nachdem eine unerwartet deutliche Abschwächung der Teuerung in den USA am Vortag eine Rally über die 14.000-Punkte-Marke ausgelöst hatte, bleibt die Stimmung am Freitag weiter freundlich. Laut dem Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management schüren die US-Verbraucherpreise die Hoffnung unter den Anlegern, dass die US-Notenbank Fed ihre aggressiven Zinserhöhungen abmildern kann. Anleger interpretierten die abgeschwächte Inflationsrate als einen bedeutenden Wendepunkt.

Am deutschen Aktienmarkt setzt sich die Kursrally am Freitag fort.

So startete der EURO STOXX 50 0,69 Prozent höher bei 3.873,07 Punkten und steht auch im weiteren Handelsverlauf klar im Plus.

Inflationsdaten lockten die Anleger am Donnerstag an die Wall Street zurück.

Der Dow Jones zog im Handelsverlauf kräftig an und ging mit einem Plus von 3,69 Prozent bei 33.712,21 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite legte noch deutlicher zu, hier betrug das Plus am Ende 7,35 Prozent auf 11.114,15 Zähler.

Als Antrieb wirkte, dass die Inflation in den USA im Oktober an Tempo verloren hat. So stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lagen um 7,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Experten hatten mit einem stärkeren Anstieg gerechnet.

Damit rückte auch die Unsicherheit um die US-Zwischenwahlen vom Dienstag wieder etwas in den Hintergrund. Nach wie vor stehen keine klaren Mehrheiten fest.

