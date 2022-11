DAX zum Handelsschluss über 14.100-Punkten: US-Inflationsdaten lassen an Frankfurter Börse Kursfeuerwerk zünden

Am Donnerstag startete der DAX mit einem Verlust von 0,46 Prozent auf 13.603,79 Punkte in die Sitzung und kam danach kaum von der Stelle. Nach Bekanntgabe der US-Inflationsdaten sprang der DAX im bisherigen Hoch auf 14.151,18 Zähler an. Letztendlich betrug das Plus 3,51 Prozent auf 14.146,09 Einheiten.

Inflationsdaten aus den USA besser als erwartet

Die Inflation war in den USA laut Arbeitsministerium besser ausgefallen als prognostiziert. Die Verbraucherpreise waren dabei mit 7,7 Prozent im Oktober, nach 8,2 Prozent im September, deutlicher gefallen. Experten hatten mit einer Inflationsrate von 8 Prozent gerechnet. Die Fed hatte zuvor trotz massiver Zinserhöhungen die Verbraucherpreise nicht einfangen können.

"Die Richtung stimmt, der Rückgang bei der Gesamt- und Kernrate bleibt aber eine zähe Sache", sagte Bastian Hepperle, von Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. "Läuft die Inflationsrate jedoch weiter nach unten, wird die US-Notenbank einen weniger scharfen Ton an den Tag legen und ihren Zinserhöhungsgang im Dezember verlangsamen. Der Leitzins-Gipfel dürfte im Frühjahr 2023 erreicht werden."

Bilanzen im Fokus

Zudem ging die Bilanzsaison munter weiter. Zahlen legten unter anderem Continental, RWE und Deutsche Telekom vor.

Redaktion finanzen.net / Reuters / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag