Vor US-Inflationsdaten: DAX tiefer -- Asiens Börsen in Rot -- Binance bläst FTX-Deal ab - Bitcoin & Co. steigen -- RWE wächst kräftig -- Telekom erhöht Prognose -- K+S und Rheinmetall im Fokus

Merck verzeichnet Wachstum. Continental steigert Gewinn. LEG Immobilien sieht pessimistischer auf 2022 - Gewinn im dritten Quartal gesteigert. Zurich Insurance steigert Bruttoprämien in ersten neun Monaten. Bechtle wächst weiter - Ausblick bestätigt. Tesla-Rivale Rivian dämmt Verlust ein. Beyond Meat verfehlt Erwartungen.

Der deutsche Aktienmarkt notiert am Donnerstag unter der Nulllinie. Der DAX verlor zum Beginn des Tagesgeschäfts 0,45 Prozent auf 13.603,79 Zähler und bleibt dann im roten Bereich. Der TecDAX folgte der schwachen Tendenz des Leitindex und sank zur Handelseröffnung 0,35 Prozent auf 2.931,77 Zähler. Im Anschluss geht es für den TecDAX noch deutlicher gen Süden. In Erwartung der US-Verbraucherpreise, die um 14:30 Uhr MEZ veröffentlich werden, verhalten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst sehr zurückhaltend. Von den Inflationsdaten erhoffen Anleger sich Hinweise auf das künftige Zinstempo der US-Notenbank. Der Federal Reserve gelangt es bislang trotz massiver Zinserhöhungen kaum, die durch teure Energie und Nahrungsmittel befeuerte Inflation zu verringern. Im Durchschnitt gehen Analysten für Oktober mit einem erneuten leichten Rückgang der US-Inflationsrate auf 8,0 Prozent nach 8,2 Prozent im September aus. Unterdessen verunsichert der noch offene Ausgang der US-Zwischenwahlen. Die zuvor prognostizierte "Red Wave", also ein deutlicher Sieg der Republikanischen Partei, blieb derweil aus. Unterdessen erreicht die Berichtssaison am Donnerstag einen weiteren Höhepunkt. Börsen-Schwergewichte wie Deutsche Telekom, Merck, RWE oder Continental haben in der Früh ihre Zahlen vorgelegt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen setzen sich am Donnerstag die Bären durch. Der EURO STOXX 50 begann den Handel 0,28 Prozent tiefer bei 3.717,69 Einheiten. Daraufhin bleibt der Index knapp unter dem Vortagesschlusskurs. Im Blick stehen weiterhin die US-Midterms, wo immer noch keine Entscheidung vorliegt. Frische Impulse dürften - neben der weiter auf Hochtouren laufenden Berichtssaison in Europa - die US-Inflationsdaten bereithalten. Sollte die Dynamik der Preissteigerung weniger abnehmen als erwartet, könnte dies die jüngste Erholungsbewegung zumindest vorübergehend unterbrechen. Denn in diesem Falle würde eine weiterhin offensive Gangart der Fed bei der Leitzinspolitik wahrscheinlicher werden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Am Mittwoch hatten Anleger an der Wall Street die Zwischenwahlen vom Vortag zu verdauen. Der Dow Jones eröffnete den Handel im Minus. Anschließend ging es weiter bergab, so dass er den Tag mit einem Abschlag von 1,95 Prozent bei 32.514,27 Punkten beendete. Der NASDAQ Composite bewegte sich zum Start ebenfalls tiefer und grub sich dann tiefer in die Verlustzone. Sein Schlussstand: 10.353,17 Stellen (-2,48 Prozent). An der Wall Street herrschte am Mittwoch eine abwartende Haltung. So warteten die US-Anleger nach wie vor auf die vollständige Auszählung der abgegebenen Stimmen für die Zwischenwahl vom Vortag. Ersten Ergebnissen zu Folge ist die erwartete Erfolgswelle für die Republikaner jedoch ausgeblieben. Darüber hinaus warteten die Marktteilnehmer bereits auf die Verbraucherpreisdaten für Oktober, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Anleger hoffen, dass hohe Inflationsraten bald der Vergangenheit angehören, was auch der Zinspolitik der Fed den Wind aus den Segeln nehmen dürfte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken