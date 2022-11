Deutsche Telekom-Aktie verlustreich: Deutsche Telekom kann Erwartungen nur teilweise übertreffen - Prognoseerhöhung

Der Konzern erhöhte aber zum dritten Mal in diesem Jahr die Prognose für das bereinigte EBITDA AL im Gesamtjahr. Auch die angekündigte Erhöhung der Dividende auf 70 Cent von 64 Cent im Vorjahr dürfte Anleger erfreuen.

Insgesamt brachten die Bonner es im Quartal wieder auf ein kleines organisches Wachstum. Ohne Berücksichtigung von Wechselkursen und Veränderungen im Konsolidierungskreis erreichte die Deutsche Telekom hier ein Plus von 0,5 Prozent. Im Vorquartal hatte der Umsatz organisch stagniert und zuvor bei 1,7 Prozent gelegen. Die wichtigen Service-Umsätze ohne Geräteverkäufe kamen sogar auf einen Anstieg von 12,5 Prozent.

Im dritten Quartal stiegen die Konzernumsätze um 8,8 Prozent auf 28,979 Milliarden Euro, Analysten hatten allerdings mit 29,311 Milliarden Euro gerechnet. Das bereinigte EBITDA AL kletterte um 8,5 Prozent auf 10,481 Milliarden, verglichen mit einer Konsensprognose von 10,511 Milliarden.

Der Konzernüberschuss hat sich im Zeitraum Juli bis September auf 1,578 (Vorjahr 0,889) Milliarden Euro erhöht. Hier hatten Analysten nur 1,129 Milliarden Euro erwartet. Auf bereinigter Basis stieg der Konzerngewinn um 83,6 Prozent auf 2,411 Milliarden Euro, hier lag der Marktkonsens bei 1,861 Milliarden.

Der freie Cashflow AL fiel um 1,2 Prozent auf 2,904 Milliarden Euro. Das war besser als von Analysten mit 2,629 Milliarden Euro erwartet.

Das operative Segment Deutschland steigerte den Gesamtumsatz um 2,8 Prozent auf 6,144 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA AL wuchs um 3 Prozent auf 2,535 Milliarden Euro. In den USA stiegen Umsatz und bereinigtes EBITDA AL um je 15,9 Prozent. Die US-Tochter T-Mobile hatte ihre Zahlen bereits zuvor veröffentlicht.

In Europa schrumpfte der Umsatz erneut, und zwar um 1,1 Prozent, das bereinigte EBITDA AL fiel hier um 5,3 Prozent. Das Systemgeschäft schaffte dagegen einen um 1,9 Prozent höheren Umsatz und blieb mit plus 83 Millionen Euro operativ und bereinigt in der Gewinnzone.

Für das laufende Jahr erhöhte die Telekom die Prognose. Das bereinigte EBITDA AL soll nun "über" statt "rund" 37 Milliarden Euro erreichen (2021: 37,3 Milliarden Euro). Die Anhebung der Prognose folgt auf die höhere Prognose der US-Tochter T-Mobile. Für das Ergebnis je Aktie im Gesamtjahr kündigte die Telekom nun über 1,50 Euro an. Hier hatte die ursprüngliche Prognose auf über 1,25 Euro gelautet.

Die Papiere der Deutschen Telekom notieren via XETRA zwischenzeitlich 2,33 Prozent niedriger bei 19,25 Euro.

