Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag kaum bewegt eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent bei 15.804 Punkten.

2. Börsen in Fernost in Grün

Die wichtigsten Börsen in Fernost weisen am Freitag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio verzeichnet der Leitindex Nikkei aktuell (07:36 Uhr) einen Gewinn von 0,62 Prozent bei 30.993,59 Punkten.

Auch in China geht es aufwärts. So steigt auf dem chinesischen Festland der Shanghai Composite um 0,43 Prozent auf 3.214,94 Zähler. In Hongkong findet aufgrund von "Bhuddas Geburtstag" kein Handel statt.

3. Siemens-Aktionäre könnten Siemens-Energy-Aktien als Dividende bekommen

Siemens denkt anscheinend darüber nach, seine restlichen a href="/aktien/siemens_energy-aktie" target="_blank" rel="noopener">Siemens Energy-Aktien nicht wie ursprünglich geplant zu verkaufen, sondern im Herbst als Sonderdividende an die eigenen Aktionäre auszuschütten. Zur Nachricht

4. Baader Bank senkt K+S auf 'Add' und Ziel auf 18 Euro

Die Baader Bank hat K+S von "Buy" auf "Add" abgestuft und das Kursziel von 26 auf 18 Euro gesenkt. Zur Nachricht

5. Siemens Energy plant Kapazitätserweiterungen vor allem in USA

Mit zusätzlichen Produktionskapazitäten und neuen Technologien bereitet sich Siemens Energy auf eine rapide steigende Nachfrage nach Energietechnik vor. Zur Nachricht

6. Fusion mit Bunge: Glencore-Agrarfirma offenbar in Verhandlungen

Das Glencore-Agrarhandels-Joint-Venture Viterra, an dem Glencore rund die Hälfte besitzt, soll mit dem US-Konkurrenten Bunge laut Kreisen über eine Fusion verhandeln. Zur Nachricht

7. Novo-Nordisk: Engpass bei Diabetesmittel durch Off-Label-Nutzung als Abnehmhilfe

Weil ein verschreibungspflichtiges Diabetesmedikament von Novo Nordisk vermehrt als Abnehmhilfe genutzt wird, gerät die Versorgung damit ins Stocken. Zur Nachricht

8. Sanofi macht Frederic Oudea zum Verwaltungsratschef

Sanofi hat Frederic Oudea nach der Hauptversammlung zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt. Zur Nachricht

9. Ölpreise bewegen sich kaum

Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt.

10. Euro erholt sich etwas von Zwei-Monats-Tief

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel etwas von seinen Verlusten am Donnerstagnachmittag erholt.

