DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Siemens-Aktionäre könnten Siemens-Energy-Aktien als Dividende bekommen -- ProSiebenSat.1 mit Verlust aber Erholung im zweiten Halbjahr erwartet

Anleger an den US-Börsen konnten sich am Donnerstag nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen.

Der Dow Jones Index schloss mit einem leichten Abschlag von 0,11 Prozent bei 32.764,72 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite gewann daneben 1,71 Prozent auf 12.698,09 Zähler.

Während der US-Schuldenstreit und der drohende Zahlungsausfall die Stimmung an der Wall Street immer noch drückte, trieb die überraschend starke Quartalsbilanz des Chipherstellers NVIDIA den Tech-Sektor an. Der NASDAQ-Wert legte am Vorabend nachbörslich Zahlen vor.

"Die Aussicht, dass die US-Regierung nicht in der Lage sein wird, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, hat weiterhin einen großen Einfluss auf die Stimmung der Anleger an den globalen Aktienmärkten", kommentierte Derren Nathan, Leiter der Aktienanalyse bei Hargreaves Lansdown, den Schuldenstreit gegenüber Dow Jones Newswires. Vor Börsenstart wurden außerdem Daten zur US-Wirtschaft veröffentlicht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im ersten Quartal zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 1,3 Prozent, teilte das Handelsministerium am Donnerstag in Washington auf Basis einer zweiten Schätzung mit.

