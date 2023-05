Fresenius-Aktie tiefer: Fresenius Kabi hebt Umsatz- und EBIT-Ausblick 2023 an

Aktien in diesem Artikel Fresenius 26,64 EUR

Für dieses Jahr 2023 rechnet Fresenius Kabi nun mit einem organischen Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und einer EBIT-Marge vor Sondereinflüssen von rund 14 Prozent, wie Fresenius Kabi anlässlich des Kapitalmarkttags in London mitteilte. Bislang hatte Fresenius Kabi für 2023 mit einem organischen Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich geplant. Die EBIT-Marge vor Sondereinflüssen sollte in etwa 1 Prozentpunkt unter dem strukturellen Ziel-Margenband von 14 bis 17 Prozent liegen. Bis 2026 strebt Fresenius Kabi nun EBIT-Margen am oberen Ende dieses Margenbandes an.

Die EBIT-Margenbänder dienen mittlerweile als Richtgröße für die Steuerung der Unternehmensbereiche des Gesundheitskonzerns Fresenius. Im ersten Quartal 2023 lag Kabi mit einer EBIT-Marge von 14,5 Prozent vor Sondereinflüssen bereits innerhalb des auf 14 bis 17 Prozent lautenden strukturellen EBIT-Margenbandes. Der auf Biopharmazeutika, klinische Ernährung, Medtech-Produkte und intravenös zu verabreichende generische Arzneimittel spezialisierte Unternehmensbereich Kabi steht neben der Kliniksparte Helios als sogenannte Operating Company im Mittelpunkt der Neuausrichtung des DAX-Konzerns. Als Wachstumsbereiche hat Fresenius Kabi Ernährung, Biopharma und Medtech auserkoren.

"Fresenius treibt die Vereinfachung, Fokussierung und Performance mit dem Ziel voran, die Patientenversorgung zu verbessern", sagte Fresenius-Vorstandsvorsitzender Michael Sen auf dem Kapitalmarkttag. "Fresenius Kabi - jetzt gegliedert in die Bereiche Pharma, Biopharma, Ernährung und Medtech - ist der Schlüssel zu unserer Mission sowie zu einer verbesserten finanziellen Performance."

Die Fresenius-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,92 Prozent auf 26,73 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Fresenius