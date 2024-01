Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX gibt vorbörslich nach

Der DAX dürfte den Freitagshandel mit Abschlägen beginnen.

2. Börsen in Fernost ohne gemeinsame Richtung

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert um 1,30 Prozent auf 35.767,16 Punkte. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite um 0,49 Prozent zu auf 2.920,37 Indexpunkte. Der Hang Seng fällt daneben um 0,32 Prozent auf 16.159,51 Punkte zurück (7:15 Uhr MEZ).

3. Sartorius 2023 mit niedrigerem Ergebnis - Wachstumspläne für 2024

Der Labor- und Pharmaausrüster Sartorius hat seine zwei Mal gesenkte Jahresprognose 2023 erfüllt, aber weniger verdient als erwartet. Zur Nachricht

4. Apple beendet Monopolstellung bei iPhone-Apps in der EU

Nutzerinnen und Nutzer eines iPhones in der Europäischen Union können künftig nicht nur Anwendungen aus dem App-Store von Apple installieren, sondern dafür auch alternative App-Marktplätze verwenden. Zur Nachricht

5. Intel wird für Erlöse vorsichtiger

Der Halbleiter-Riese Intel hat die Wall Street mit seinem Ausblick für das laufende Quartal enttäuscht. Zur Nachricht

6. Visa erzielt höheren Erlös - Wachstum bleibt auf der Strecke

Der US-Kreditkartenanbieter Visa profitiert weiter von der Konsum- und Reisefreude seiner Kunden. Zur Nachricht

7. Telekom-Tochter T-Mobile US blickt auf durchwachsenes Quartal zurück

Der US-Mobilfunkkonzern T-Mobile US blickt nach einem durchwachsenen Schlussquartal im vergangenen Jahr optimistisch auf 2024 - zumindest beim operativen Ergebnis. Zur Nachricht

8. Streik bei Lufthansa-Tochter Discover Airlines beginnt heute

Bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines wollen an diesem Freitag Piloten und Flugbegleiter gemeinsam streiken. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,50 auf 76,86 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,41 auf 81,55 Dollar zurückfiel.

10. Euro stabil über 1,08 US-Dollar

Der Euro hat am Freitagmorgen stabil über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0840 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.