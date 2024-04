10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX freundlich erwartet

Der DAX bewegt sich am Freitag rund eine Stunde vor Handelsstart in der Gewinnzone.

2. Börsen in Asien verbuchen Gewinne

In Tokio gewinnt der Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 1,04 Prozent auf 38.018,79 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite derweil um 0,79 Prozent auf 3.076,92 Einheiten zu. In Hongkong geht es für den Hang Seng um 1,98 Prozent aufwärts auf 17.226,75 Zähler.

3. Alphabet-Aktie mit Höhenflug: Alphabet schlägt alle Erwartungen - Aktienrückkauf

Die Google-Mutter Alphabet hat am Donnerstag nachbörslich ihre lang erwartete Quartalsbilanz vorgelegt. Zur Nachricht

4. Microsoft-Aktie nach starker Umsatz- und Gewinnentwicklung mit Gewinnen

Mit Spannung hatten Anleger auf die Quartalsbilanz von Microsoft gewartet. Am Donnerstag öffnete der Softwareriese seine Bücher. Zur Nachricht

5. Intel-Aktie bricht ein: Intel enttäuscht Börse mit Umsatzprognose

Der Halbleiter-Riese Intel hat die Wall Street mit seinem Ausblick für das laufende Quartal enttäuscht. Zur Nachricht

6. Snap-Aktie schießt nach oben: Snap schafft es in die Gewinnzone

Für Snap-Anleger wurde es am Donnerstag nachbörslich spannend. Zur Nachricht

7. thyssenkrupp schließt Partnerschaft für Stahlbereich

thyssenkrupp holt sich für die konjunkturanfällige Stahlsparte einen namhaften Partner ins Boot: Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky wird sich zunächst mit 20 Prozent am Stahlgeschäft beteiligen. Zur Nachricht

8. Airbus-Aktie in Rot: Airbus verdient weniger als angenommen

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat im ersten Quartal dank der gestiegenen Zahl an ausgelieferten Flugzeugen mehr umgesetzt. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas höher

Die Ölpreise notieren am Freitag etwas höher. Zeitweise kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 89,44 US-Dollar. Das waren 14 Cent mehrals am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 19 Cent auf 83,96 Dollar.

10. Euro stabil über 1,07 US-Dollar

Der Euro hat am Freitagmorgen stabil über der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0725 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0720 Dollar festgesetzt.