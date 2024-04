Asiens Börsen im Plus -- Alphabet schlägt alle Erwartungen -- Microsoft mit starker Umsatz- und Gewinnentwicklung -- Intel enttäuscht mit Umsatzprognose -- Airbus, SAP, thyssenkrupp, Snap im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Donnerstag schwächer. Der DAX startete unbewegt in den Handel. Im weiteren Verlauf rutschte er jedoch klar ins Minus und beendete die Sitzung 0,95 Prozent tiefer bei 17.917,28 Punkten. Der TecDAX schloss sich der Tendenz des Leitindex an, nachdem er minimal in die Sitzung gestartet war. Am Abend ging es noch um 0,91 Prozent nach unten auf 3.269,51 Zähler. Am Donnerstag prägten Kursverluste den deutschen Aktienhandel. Die Stimmung wurde durch schwache Vorgaben von IT-Gigant IBM und der Muttergesellschaft von Facebook und WhatsApp , Meta Platforms, gedämpft. Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus den USA rissen den DAX dann noch tiefer ins Minus. Auch die Quartalsberichte deutscher Unternehmen standen im Fokus, darunter BASF, Deutsche Bank und Symrise, die ihre Geschäftszahlen veröffentlicht haben.



Die europäischen Börsen zeigten sich am Donnerstag leichter. Der EURO STOXX 50 ging etwas höher in den Handelstag und rutschte auch im weiteren Verlauf auf rotes Terrain. Letztendlich verlor er 1,02 Prozent auf 4.939,01 Punkte. Nachdem die Börsen in den letzten Tagen eine Rally verzeichnet hatten, war nun eine Phase der Konsolidierung eingetreten, die auch am Donnerstag fortgesetzt wurde. Ein Marktteilnehmer kommentierte laut Dow Jones: "Mit Meta gerät ein weiteres Mitglied der 'Glorreichen Sieben' ins Wanken", nachdem ein schwacher Ausblick dazu führte, dass die Aktie des Mutterkonzerns von Facebook nachbörslich um mehr als 15 Prozent abgestürzt war. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass Technologiewerte in Asien wieder unter Druck stehen.





An den US-Börsen war die Stimmung am Donnerstag angespannt. Der Dow Jones Index gab nach und schloss mit einem Verlust von 0,97 Prozent bei 38.086,25 Punkten. Der NASDAQ Composite musste Abschläge hinnehmen, für Tech-Titel ging es am Donnerstag 0,64 Prozent auf 15.611,76 Zähler nach unten. Im Fokus der Anleger stand die sich fortsetzende Bilanzsaison, die mit Zahlen der Facebook-Mutter Meta in die nächste Runde ging. An Konjunkturdaten standen außerdem Details zur US-Wirtschaft ist im ersten Quartal 2024 an. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg zwischen Januar und März gegenüber dem Vorquartel und auf das Jahr hochgerechnet nur um 1,6 Prozent. Experten hatten zuvor mit einem Anstieg von 2,4 Prozent gerechnet. Im vierten Quartal 2023 war das US-BIP um bestätigt 3,4 Prozent gewachsen.