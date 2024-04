Airbus SE (ex EADS)-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Experten-Einschätzung

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus von 195 auf 190 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer habe im ersten Quartal schwächer abgeschnitten als erwartet, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ihre diesjährigen Schätzungen kürzte sie wegen zusätzlicher Kosten, die mit dem Hochfahren der Produktion in Zusammenhang stünden.

Aktieninformation im Fokus: Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Um 08:03 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 155,92 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 21,86 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 13,5 Prozent zu Buche. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vorlegen.

