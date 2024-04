adidas-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für adidas-Aktie

Aktie unter die Lupe

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des adidas-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Olivia Townsend.

Die US-Bank JPMorgan hat Adidas nach Investorengesprächen im Anschluss an die Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Dynamik sollte stark bleiben, die Prognosen sollte Adidas weiter anheben und die längerfristigen Marktschätzungen sollten Luft nach oben haben, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die adidas-Aktie am Tag der Analyse

Um 13:57 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 227,30 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 5,59 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 93.959 adidas-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2024 gewann der Anteilsschein 23,4 Prozent. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 21:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.