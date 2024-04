Investment-Note für Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets

Aktuelle Analyse

Das Airbus SE (ex EADS)-Papier wurde von RBC Capital Markets-Analyst Ken Herbert genauer unter die Lupe genommen.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Ein schwaches erstes Quartal gefährde etwas mehr den Ausblick auf 2024, aber mit Blick auf die zweite Hälfte bestehe Zuversicht, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 08:03 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,2 Prozent auf 155,92 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 21,86 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2024 um 13,5 Prozent nach oben. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 30.07.2024 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 20:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 20:36 / EDT



