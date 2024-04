Krypto und KI

Die Finanzierungsplattform InQubeta will die Finanzierung von KI-Startups erleichtern - und zwar mithilfe eines NFT-Marktplatzes, für den eine eigene Kryptowährung verwendet wird. Derzeit befindet sich das Projekt in der finalen Phase des Presales.

• InQubeta will KI-Finanzierung erleichtern

• Investitionsmöglichkeiten über NFTs

• QUBE-Token im Vorverkauf





Kombination aus Trendthema KI und Kryptowährungen

Das derzeitige Trendthema künstliche Intelligenz (KI) lässt nicht nur die Kassen von Early Adoptern wie dem Windows-Entwickler und OpenAI-Geldgeber Microsoft und dem Chipdesigner NVIDIA klingeln. Eine zunehmende Nachfrage nach KI-Lösungen sorgt auch für vermehrte Unternehmensgründungen in diesem Sektor. Um diesen Prozess zu vereinfachen, wurde die Finanzierungsplattform InQubeta ins Leben gerufen, die Kapitalgeber und KI-Startups mittels Blockchain zueinander bringen soll.

Werbung

Über 390+ Kryptos und 2.800 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Erste Krypto-Crowdfunding-Plattform

Die eigenen Angaben zufolge "weltweit erste Krypto-Crowdfunding-Plattform" hat es sich zur Aufgabe gemacht, die "Kluft zwischen KI und Krypto" zu schließen. "Wir bei Inqubeta glauben, dass die Überschneidung von KI-Technologie und Kryptowährungen eine einzigartige Gelegenheit für Wachstum und Innovation darstellt", heißt es dazu im Whitepaper der Betreiber. "Wir sind uns jedoch bewusst, dass traditionelle Investitionsmethoden ineffizient und für viele unzugänglich sein können." Um dieses Problem zu beheben, wolle man einen "nahtlosen und effizienten Investitionsprozess" schaffen, der auf der Blockchain abgewickelt wird und sowohl Investoren als auch Startups unterstützen soll.

NFT-Markt ermöglicht Beteiligung

Zusammengeführt werden Geldgeber und KI-Unternehmen auf einer NFT-Plattform, die InQubeta betreibt. Jede mögliche Investition in ein junges Unternehmen werde dabei als ein Non-Fungible Token dargestellt. So kann jeder Interessierte im Rahmen seines Budgets investieren und bereits früh an den Startups beteiligt werden. Außerdem ist denkbar, dass Startups ihren Kapitalgebern besondere Belohnungen ermöglichen, wie man es bereits von Crowdfunding-Plattformen kennt. Eigenen Angaben zufolge will InQubeta beide Seiten des Investitionsprozesses mit möglichst vielen Vorteilen belohnen.

QUBE-Token auf Ethereum-Basis

Um die NFT-Anteile an den offerierten KI-Startups zu erstehen, ist die Verwendung eines eigens dafür erstellten Token notwendig. Der QUBE, ein deflationärer Token auf Basis des Ethereum-Standards ERC20, ist mit einer Besteuerung von 2 Prozent auf alle Transaktionen belegt. Diese Gebühren fließen InQubeta zufolge in ein "Burn Wallet", wodurch der Wert aller QUBE-Token gesteigert werden soll. "Darüber hinaus hat $QUBE eine Verkaufssteuer von 5 Prozent, die in einen speziellen Belohnungspool fließt, der es Investoren ermöglicht, durch den Einsatz ihrer Token Belohnungen zu verdienen", fügten die Macher hinzu. "Je mehr Investoren und Startups sich an der Inqubeta-Plattform beteiligen, desto größer dürfte die Nachfrage nach QUBE werden, was den Wert des Tokens mit der Zeit in die Höhe treiben wird. Die Plattform sieht in der eigens kreierten Kryptowährung das Potenzial, als neuer Standard für Investitionen in die KI-Technologie zu gelten.

Letzte Phase des Vorverkaufs

Bereits im vergangenen Jahr startete InQubeta dann den Presale für seine QUBE-Token - mit großem Interesse. Mittlerweile hat die Plattform mit dem Verkauf der Kryptomünzen bereits mehr als 13,5 Millionen US-Dollar eingenommen, wie aus einem Bericht von "CoinPedia" hervorgeht. Demnach befindet sich das Projekt derzeit in der neunten und letzten Phase der Vorverkaufsaktion, in der die Token für einen Stückpreis von 0,028 US-Dollar zu haben sind. Insgesamt sollen so 975 Millionen von insgesamt 1,5 Milliarden Einheiten an mögliche Investoren gebracht werden, wie InQubeta im Whitepaper erklärte. Im regulären Handel soll die Kryptowährung dann bei 0,0308 US-Dollar platziert werden. In der ersten Presale-Phase war die Kryptowährung jedoch noch für 0,007 US-Dollar zu haben.

QUBE nun auch auf Uniswap handelbar

Im Rahmen seiner Weiterentwicklung kündigt die Plattform auch immer wieder neue Funktionen und Integrationen an. Erst vor wenigen Tagen etwa teilte das Projekt mit, den Token nun auch auf der dezentralen Kryptobörse Uniswap platziert zu haben.

??Exciting times ahead for InQubeta with the integration of Uniswap!



??This DEX opens up new avenues for #liquidity and #accessibility, empowering our community to trade $QUBE tokens seamlessly.



??Get ready to experience a whole new level of engagement and growth! pic.twitter.com/cEO9LNnG0k - Inqubeta (@Inqubetahq) April 15, 2024

"Mit der Integration von Uniswap kommen aufregende Zeiten auf InQubeta zu", hieß es dazu auf dem X-Profil (ehemals Twitter) der Plattform. "Diese dezentrale Börse eröffnet neue Wege für Liquidität und Zugänglichkeit und ermöglicht es unserer Community, $QUBE-Token nahtlos zu handeln." Auch wenn der Presale des Projekts derzeit noch läuft, so stellt sich InQubeta doch bereits jetzt breit auf, um auch zukünftig eine möglichst einfache Nutzung der Finanzierungsplattform zu gewährleisten. Denn nur wenn die Anwendung auch nutzerfreundlich erfolgt, hat das Unternehmen auch die Chance, sich durchzusetzen und erfolgreich zu werden.

Redaktion finanzen.net