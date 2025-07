Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

20.07.25 09:48 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Um 09:41 ist Bitcoin 118.088,27 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 0,14 Prozent höher als am Vortag (118.088,27 US-Dollar). Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 1,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 71,9 Prozent. Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergauf. Litecoin steigt 3,70 Prozent auf 117,44 US-Dollar, nach 113,25 US-Dollar am Vortag. Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 3.673,71 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3.594,85 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,19 Prozent. In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 2,35 Prozent auf 525,61 US-Dollar. Am Vortag standen noch 513,52 US-Dollar an der Tafel. Nach 3,430 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Sonntagvormittag um 0,59 Prozent auf 3,451 US-Dollar gestiegen. Währenddessen legt der Dash-Kurs um 1,88 Prozent auf 24,79 US-Dollar zu. Gestern war Dash noch 24,33 US-Dollar wert. Nach 322,97 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Sonntagvormittag um 1,12 Prozent auf 326,58 US-Dollar gestiegen. Indessen verstärkt sich der NEO-Kurs um 1,85 Prozent auf 7,271 US-Dollar. Am Vortag notierte NEO bei 7,139 US-Dollar. Indes steigt der IOTA-Kurs. Für IOTA geht es nach 0,2341 US-Dollar am Vortag auf 0,2360 US-Dollar nach oben (0,81 Prozent). Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 1,99 Prozent auf 0,8469 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,8304 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,4618 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,4638 US-Dollar. Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0023 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:40 bei 0,0024 US-Dollar. Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0078 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0075 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net 1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

