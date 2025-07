Krypto News Vorschau: XRP, Ethereum und Hyper

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es sind außergewöhnlich bullishe Zeiten am Kryptomarkt. Der Bitcoin-Kurs hat in dieser Woche ein neues Allzeithoch erreicht. In weiterer Folge konnte auch einige Altcoins deutlich zulegen, wobei sich vor allem XRP und Ethereum unter den Top Coins behauptet haben. Auch beim neuen Bitcoin Hyper kennen Investoren derzeit kein Halten mehr. Innerhalb kürzester Zeit ist hier die Nachfrage explodiert, sodass Analysten hier mit einer Kursexplosion rechnen. Die kommende Woche bleibt also spannend, wenn es um XRP, Ethereum und Hyper geht.

XRP und Ethereum noch kaufen?

Die Entwicklung, die am Kryptomarkt aktuell zu beobachten ist, ist nicht neu. Sind die Kurse am Tiefpunkt, will niemand etwas von den Coins wissen. Steigen die Kurse langsam wieder, kommt bei Anlegern schnell Fomo (Angst, etwas zu verpassen) auf und alle wollen schnell einsteigen. Genau das ist auch bei XRP und Ethereum aktuell der Fall. Beide Coins haben in den letzten 4 Wochen um über 70 % zugelegt und das zieht die Aufmerksamkeit vieler Anleger auf sich. Der Krypto-Experte von Rundumbitcoin erwartet zwar auch weiter steigende Kurse, rät allerdings zur Vorsicht.

Er empfiehlt denjenigen, die die Rallye bis hierher verpasst haben, nun nicht alles überstürzt auf eine Karte und einen einzigen Einstieg zu setzen. Vielmehr spricht er von einer Drittelmethode, bei der sich Anleger mittelfristig sowohl über steigende Kurse als auch über eine Korrektur freuen könnten. Tatsächlich lassen sich mit dieser Methode im besten Fall Gewinne maximieren und Verluste reduzieren, da man im Fall einer Korrektur noch nicht voll investiert ist und im Fall einer Kurssteigerung bereits erste Gewinne erzielt.

Grundsätzlich erwartet der Experte bei beiden Coins im Laufe der zweiten Jahreshälfte weiter steigende Kurse, wobei vor allem bei XRP eine zwischenzeitliche Korrektur nochmal unter die 3 Dollar Marke nicht auszuschließen ist. Noch bullisher geht es derzeit allerdings bei Bitcoin Hyper ($HYPER) zu.

Bei Bitcoin Hyper explodiert die Nachfrage

Ethereum und XRP haben beeindruckende Kursentwicklungen hinter sich, sind aber bereits unter den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zu finden. Das bedeutet, dass weitere Kursanstiege immer mehr Kapital erfordern und ein Anstieg um ein Vielfaches in kurzer Zeit nicht möglich ist. Bitcoin Hyper steht dagegen noch ganz am Anfang und könnte eine Kursentwicklung wie $XRP, $ETH oder viele weitere Top Coins in den Anfangstagen hinlegen.

Gerade in dieser Zeit, wenn die Bewertung noch niedrig ist und ein neuer Coin mit einem starken Anwendungsfall überzeugt, stehen die Chancen auf einen Anstieg um das 10-fache oder mehr sehr gut. Vor allem, wenn die Nachfrage von Anfang an hoch ist und sich ein neuer Altcoin schnell einen Namen macht. Genau das ist aktuell bei Bitcoin Hyper der Fall. Bitcoin Hyper möchte Bitcoin-Investoren den Zugang zu den Vorteilen des Solana-Ökosystems verschaffen. Ein Konzept, das überzeugt.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Bisher konnten Bitcoin-Investoren zwar eine beeindruckende Rendite durch die Kursentwicklung erzielen, abgesehen davon waren aber keine Gewinne möglich. Der DeFi-Bereich, der Zinsen durch Lending, Yield Farming oder Staking verspricht, wurde erst durch neuere Blockchains wie Ethereum oder Solana ins Leben gerufen. Und hier kommt Bitcoin Hyper ins Spiel.

Bitcoin Hyper entwickelt eine Layer-2-Lösung auf Solana-Basis und Anleger, die ihre Bitcoin auf die neue Blockchain bridgen, können dort sämtliche Vorteile des Solana-Ökosystems nutzen und mit ihren Bitcoin eine zusätzliche Rendite erzielen, ohne sie verkaufen zu müssen. Außerdem bleiben die Coins natürlich im Bitcoin-Netzwerk, sind dort aber eingefroren und werden auf der Layer 2 lediglich gespiegelt. Die Kontrolle bleibt zu jeder Zeit bei den Besitzern.

Das Konzept schlägt hohe Wellen am Kryptomarkt und wird von einigen Experten bereits als echter Gamechanger für Bitcoin und den gesamten Markt bezeichnet. Der dazugehörige $HYPER-Token ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger über 3,7 Millionen Dollar investiert, um noch vor dem Börsenlisting zum günstigen Fixpreis einzusteigen. Das führt Analysten zu der Annahme, dass es sich hier um den nächten Milliarden Dollar Altcoin handeln könnte, was für frühe Investoren extrem hohe Renditen bedeuten würde.

