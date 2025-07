Institutionelle Investoren steigen über Strategy in Bitcoin ein!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Jahren hat sich Bitcoin stark gewandelt. Wobei das nicht richtig ausgedrückt ist. Viel mehr müsste man sagen, Bitcoin ist geblieben, wie er war, aber die Art, wie Bitcoin gesehen wird, verändert sich derzeit stark. Insbesondere bei institutionellen Investoren. Die größte und älteste Kryptowährung wandelt sich immer mehr von einem Randinvestment zu einem Asset, das im Fokus der Finanzelite steht. Sogar Pensionsfonds haben die digitale Leitwährung bereits im Blick.

Pensionsfonds kaufen Strategy

Die unglaubliche Erfolgsgeschichte und das weiterhin mögliche Potenzial von Bitcoin ruft immer mehr institutionelle Investoren hervor, die ebenfalls den Kryptomarkt für sich nutzen wollen. Allerdings fällt das besonders Pensionsfonds aus regulatorischen Gründen schwer. Viele weichen deshalb auf die Bitcoin-Spot-ETFs aus.

Eine weitere Möglichkeit ist allerdings ein Investment in Strategy (ehemals MicroStrategy). Deshalb kaufen einige institutionelle Investoren Strategy-Aktien, um somit ein indirektes Investment in Bitcoin zu tätigen. Diesen Weg hat der 120 Mrd. US-Dollar schwere Ohio State Pension Fund gewählt, der jetzt um 43 Mio. US-Dollar Strategy-Aktien gekauft hat.

https://twitter.com/Vivek4real_/status/1946936183994696002

Für Michael Saylor und Strategy dürfte diese Entwicklung ebenso wie für den Kryptomarkt auf lange Sicht bullish sein. Denn wenn mehr institutionelle Investoren in Strategy investieren, erhält Saylor eine Menge Kapital, um in Bitcoin zu investieren. Dadurch könnten die Bitcoin-Bestände von Strategy in Zukunft noch deutlich größer werden. Das dürfte sich auch bullish auf den Bitcoin-Kurs auswirken. Aktuell sind es auch wieder viele Altcoins, die von der Bitcoin-Rallye profitieren, wobei Bitcoin Hyper ($HYPER) laut Analysten zu den größten Gewinnern gehören könnte.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

Werden Bitcoin und $HYPER gemeinsam explodieren?

Bitcoin Hyper könnte für Bitcoin ein wegweisendes neues Projekt darstellen. Das liegt daran, dass Bitcoin Hyper eine Layer-2-Lösung auf Solana-Basis auf den Markt bringt, die Bitcoin-Halter anspricht und ihnen Zugang zu neuen Möglichkeiten verschaffen soll. Dadurch könnten Transaktionen mit Bitcoin in naher Zukunft deutlich schneller und günstiger werden. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Vor allem erhalten Anleger dadurch nämlich Zugang zu DeFi-Anwendungen wie Lending, Staking oder Yield Farming und können so eine zusätzliche Rendite in Form von Zinsen erzielen, wie es auf Ethereum oder Solana schon lange Standard ist, bei Bitcoin bisher aber nicht möglich war.

(Bitcoin Hyper könnte eine unglaubliche Chance für Anleger darstellen – Quelle: bitcoinhyper.com)

Der native Token von Bitcoin Hyper ($HYPER) erhält derzeit breites Interesse von vielen anerkannten Krypto-Analysten und Investoren. Die überwiegende Mehrzahl der Prognosen geht davon aus, dass der Kurs des Coins nach dem ICO explodieren könnte. Sollte sich Bitcoin Hyper als Bitcoin-Layer-2 durchsetzen, was laut Prognosen sehr wahrscheinlich ist, könnte der $HYPER-Token eine hohe Marktkapitalisierung im dreistelligen Millionenbereich oder sogar im Milliardenbereich erreichen. Aktuell ist $HYPER noch im Vorverkauf erhältlich, sodass sich hier die seltene Gelegenheit ergibt, von Anfang an dabei zu sein, wenn ein neuer Coin mit neuer Blockchain auf den Markt kommt, der das Potenzial hat, bald unter den Top Coins zu landen.

Jetzt $HYPER im Presale kaufen.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.