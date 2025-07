Bitcoin Prognose: Starker Nasdaq, starker Bitcoin? 

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin konsolidiert aktuell bei rund 118.000 US-Dollar, nachdem in den Wochen zuvor ein neues Allzeithoch erreicht wurde. Die darauffolgende Korrektur verläuft bislang geordnet und äußert sich primär in einer stabilen Seitwärtsbewegung – ein Muster, das als gesunde Konsolidierung im Aufwärtstrend gilt.

Währenddessen rücken vermehrt Altcoins in den Fokus, die kurzfristig stärkere Kursgewinne verzeichnen. Dennoch bleibt Bitcoin aufgrund seiner makroökonomischen Relevanz weiterhin im Zentrum des Marktgeschehens. Nun könnte ein starker Nasdaq im Jahr 2025 das Chance-Risiko-Verhältnis für BTC entscheidend verbessern. Was steckt dahinter?

NASDAQ-Stärke könnte Bitcoin neuen Auftrieb geben

Laut einer aktuellen Analyse von Ecoinometrics verbessert sich das makroökonomische Umfeld für Bitcoin deutlich – und der Nasdaq 100 spielt dabei eine zentrale Rolle.

Historisch zeigt sich nämlich die folgende Entwicklung: In Phasen, in denen der Nasdaq unterdurchschnittliche 12-Monats-Renditen aufweist, tendiert auch Bitcoin zur Schwäche. Umgekehrt profitiert BTC meist, wenn sich der Tech-Index erholt und seine langfristige Durchschnittsrendite übertrifft. Genau diese Schwelle scheint der Nasdaq nun wieder zu durchbrechen. Die stark positive Korrelation von Nasdaq und Bitcoin könnte somit Kurstreiber in 2025 werden.

https://twitter.com/CryptoBusy/status/1946808708706779369

Die Analyse zeigt beim Nasdaq 100 eine Bewegung über die durchschnittliche 12-Monats-Rendite, was als potenziell bullisches Signal für Bitcoin gewertet wird. Besonders auffällig: Frühere Hochpunkte des Nasdaq gingen oft mit Aufwärtsbewegungen bei BTC einher. Sollte sich diese Korrelation fortsetzen, könnten steigende Nasdaq-Renditen auch die Bitcoin-Performance antreiben. Die Rahmenbedingungen verbessern sich also strukturell.

Krypto-Tipp: Bitcoin Hyper vor 4 Mio. $ – jetzt günstig HYPER kaufen

Derweil gibt es auch immer wieder kleinere Kryptos, die Bitcoin noch besser machen wollen und sich hier im Bitcoin-Ökosystem ansiedeln. Das Projekt Bitcoin Hyper setzt dort an, wo das klassische Bitcoin-Netzwerk bislang an seine technischen Grenzen stößt. Mit dem Ziel, die Funktionalität der ältesten Kryptowährung zu erweitern, bringt Bitcoin Hyper Smart-Contract-Funktionalitäten, schnelle Transaktionen und günstige Gebühren auf Basis einer Layer-2-Struktur. Ermöglicht wird dies durch die Integration der Solana Virtual Machine (SVM), die sich durch ihre hohe Effizienz und Skalierbarkeit auszeichnet. Damit entsteht eine hybride Lösung, die die Vertrauenswürdigkeit von Bitcoin mit der Innovationskraft moderner Blockchain-Architekturen kombiniert.

Zum Bitcoin Hyper Presale

Im Zentrum des Protokolls steht ein tokenisierter Bridge-Mechanismus. Nutzer können ihre BTC in einem dezentralen Verfahren sperren und erhalten im Gegenzug HYPER-BTC auf der Layer-2-Ebene. Dieses Konstrukt erlaubt den Einsatz von Bitcoin in Anwendungen, für die bisher Ethereum oder Solana benötigt wurden – etwa im DeFi-Sektor oder bei der Abwicklung von NFTs. Der Rücktausch in native BTC ist jederzeit möglich, ohne dass Verwahrung durch Drittparteien erforderlich ist. Die Sicherheitsarchitektur basiert auf Zero-Knowledge-Proofs und garantiert damit die Integrität aller Vorgänge bei hoher Geschwindigkeit.

Für Entwickler stellt Bitcoin Hyper eine Bridge in ein neues Ökosystem dar. Bisher erforderte es komplexe Umwege, um BTC-basierte Smart Contracts zu implementieren. Mit der neuen Plattform lässt sich dieser Schritt direkt und kostengünstig realisieren. Besonders spannend ist dabei die Kompatibilität mit Solana-Tools, die eine nahtlose Anbindung an bestehende Infrastruktur ermöglichen und somit Entwicklungszeit erheblich verkürzen. So dürften Entwickler und Nutzer gleichermaßen intuitiv Bitcoin Hyper verwenden können.

Das steigende Interesse zeigt sich auch im laufenden Vorverkauf. Über 3,75 Millionen US-Dollar an Mitteln wurden bislang eingesammelt. Der Start des Mainnets ist für Q3 2025 angesetzt. Bis zur nächsten Preisanpassung im Presale bleibt nur noch wenig Zeit, sodass Anleger heute noch maximale Buchgewinne aufbauen können – einfach das Wallet verbinden und den Token-Swap durchführen.

Zum Bitcoin Hyper Presale

