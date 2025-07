Dogecoin vollendet bullisches Muster, während HYPER über 3,75 Mio. $ explodiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den aktuellen Top 10 zeigt sich Dogecoin als stärkster Performer der Woche. Mit einem Kursplus von fast 30 Prozent hebt sich der bekannteste Memecoin deutlich vom Marktumfeld ab und gewinnt sichtbar an Momentum. Die Kombination aus relativer Stärke und technischem Ausbruch bringt DOGE zurück in den Fokus vieler Trader.

Doch laut mehreren Analysten könnten die jüngsten Gewinne nur der Anfang sein: Aktuelle Chartmuster deuten auf weiteres Aufwärtspotenzial hin. Parallel sorgt auch der Bitcoin-Hyper-Presale für Aufsehen. Das Projekt verzeichnet inzwischen mehr als 3,75 Millionen US-Dollar an eingesammeltem Kapital – ein weiteres Signal für das wachsende Interesse an spekulativen Wachstumschancen.

Dogecoin bricht aus Keilformation nach oben aus

Der bekannte Analyst Captain Faibik sieht in der aktuellen Entwicklung von Dogecoin (DOGE) ein starkes bullisches Signal. Seiner Einschätzung nach ist DOGE nach einer längeren Phase der Seitwärtsbewegung nun aus einem sogenannten abwärtsgerichteten, sich ausweitenden Keil nach oben ausgebrochen. Dieses Chartmuster gilt als potenziell bullisch und entsteht, wenn sich die Hochs und Tiefs innerhalb eines fallenden, sich öffnenden Kurskanals bewegen. Es signalisiert oft einen Richtungswechsel – in diesem Fall eine Trendumkehr nach oben. Der Ausbruch offenbart hier bullisches Momentum.

In der von Captain Faibik geteilten Analyse hat der Kurs die obere Begrenzung dieses Keils überschritten, was technisch als Ausbruch gewertet wird. Dies deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck nachgelassen hat und ein neuer Aufwärtstrend beginnen könnte.

Faibik spielt in seinem Kommentar zudem auf die mögliche Rückkehr von Dogecoin als führender Memecoin an. So könnte DOGE womöglich erneut als Taktgeber für die gesamte Memecoin-Saison auftreten. Schließlich ist der Dogecoin immer noch der wertvollste Memecoin der Welt.

Der Krypto-Trader Tardigrade sieht bei Dogecoin eine klassische Umkehrformation vollendet: der Doppelboden. Diese Struktur tritt meist nach längeren Abwärtstrends auf und deutet eine Trendumkehr an. Zwei ausgeprägte Tiefpunkte auf ähnlichem Kursniveau bilden die Basis, während die Nackenlinie als Widerstandsgrenze dient. Laut Tardigrade wurde diese nun bei rund 0,249 US-Dollar durchbrochen – ein klares bullisches Signal.

Der Analyst erwartet nun einen Ausbruch mit möglichem Retest der Nackenlinie. Das technische Kursziel liegt bei 0,476 US-Dollar – fast eine Verdopplung gegenüber dem Ausbruchsniveau. Die Charttechnik indiziert also durchaus Potenzial für DOGE.

HYPER über 3,75 Millionen US-Dollar – was steckt dahinter?

Steigt die Risikobereitschaft im Kryptomarkt, profitieren häufig zuerst Memecoins – sie gelten als spekulative Vehikel mit explosivem Kurspotenzial. Gleichzeitig verlagert sich das Interesse vieler Anleger auch auf neue Projekte und Presales. Beide Segmente sind besonders risikosensitiv und werden in bullischen Phasen bevorzugt bespielt. Die Aussicht auf schnelle Gewinne lockt Kapital in diese Bereiche, was zu raschen Kursanstiegen führen kann.

Inmitten wachsender Bitcoin-Dominanz formiert sich mit Bitcoin Hyper ein neues Projekt, das die Grenzen der weltweit führenden Kryptowährung technisch erweitern will. Die Layer-2-Initiative verbindet zentrale Merkmale von Bitcoin – Stabilität, Sicherheit und Verbreitung – mit der technologischen Leistungsfähigkeit der Solana Virtual Machine. Das Ziel ist es, die Nutzbarkeit von Bitcoin durch Smart-Contract-Funktionalitäten, niedrigere Transaktionskosten und höhere Geschwindigkeit zu revolutionieren.

Die Architektur von Bitcoin Hyper basiert auf einem tokenisierten Bridge-Mechanismus. Native BTC werden auf der Haupt-Chain gesperrt und in Form von HYPER-BTC auf der Layer-2-Seite verfügbar gemacht. Transaktionen laufen dabei über eine vollständig dezentrale und nicht verwahrende Bridge, die Nutzern jederzeit die Rückführung ihrer Token in echte Bitcoins erlaubt. Die Kombination aus Zero-Knowledge-Verfahren und SVM ermöglicht dabei ein Maß an Effizienz und Skalierbarkeit, das innerhalb des klassischen Bitcoin-Ökosystems bislang unerreichbar war.

Durchaus interessant erscheint der Ansatz für Entwickler, die auf Basis von Bitcoin Anwendungen umsetzen möchten – ein Schritt, der bisher nur mit großem Aufwand oder über Umwege möglich war. Mit Bitcoin Hyper öffnet sich ein Weg, BTC als funktionale Grundlage für DeFi, dApps oder tokenisierte Vermögenswerte zu nutzen. Die Solana-Kompatibilität könnte dabei helfen, das Projekt rasch in bestehende Ökosysteme zu integrieren. Denn die Entwicklertools sind bekannt.

Der laufende Presale signalisiert wachsendes Interesse: Über 3,75 Millionen US-Dollar Kapital wurden bereits eingesammelt. Gleichzeitig wurden über 150 Millionen Token für das Staking gesichert. Die Infrastruktur steht, der Mainnet-Launch ist für das dritte Quartal 2025 geplant. Wer hier günstig einsteigen möchte, kann vor der nächsten Preiserhöhung morgen, noch maximale Buchgewinne aufbauen.

