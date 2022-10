Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten - DAX vorbörslich in Rot

Der DAX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke mit Abgaben.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 0,32 Prozent auf 26.921,86 Einheiten. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite hingegen 0,37 Prozent auf 3.046,18 Zähler. In Hongkong fällt der Hang Seng um 0,51 Prozent im Minus bei 16.197,94 Punkten (7:26 Uhr MESZ).

3. Deutsche Bank trennt sich wohl von US-Investmentbankern

Die Deutsche Bank hat einem Insider zufolge Mitarbeiter aus dem Emissions- und Beratungsgeschäft im Investmentbanking in New York entlassen. Zur Nachricht

4. Snap erneut mit tiefroten Zahlen

Das Technologieunternehmen Snap hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Bücher geöffnet. Zur Nachricht

5. adidas senkt Gewinnprognose erneut - Russland-Geschäft wird abgewickelt

adidas senkt Gewinnprognose erneut - Russland-Geschäft wird abgewickelt Zur Nachricht

6. BMW testet in Leipziger Werk Einsatz von Wasserstoff

Der Münchner Autobauer BMW testet in seinem Werk in Leipzig den Einsatz von Wasserstoff in der Fertigung. Zur Nachricht

7. Kering-Kernmarke Gucci wächst langsamer als die Konkurrenz

Der Luxusgüterkonzern Kering ringt weiter mit den Problemen der strikten Corona-Maßnahmen in China. Zur Nachricht

8. EU einigt sich auf Arbeit an Gaspreisdeckel - Gaspreisbremse Thema auf Ministerpräsidentenkonferenz

Kein Durchbruch, aber Einheit gewahrt. Zur Nachricht

9. Musk will wohl Mitarbeiterzahl bei Twitter drastisch reduzieren

Elon Musk plant laut einem Zeitungsbericht einen Job-Kahlschlag bei Twitter.

Zur Nachricht

10. Euro gibt etwas nach

Der Euro ist am Freitag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9766 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com