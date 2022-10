Asiens Börsen uneins -- Snap erneut mit tiefroten Zahlen -- Deutsche Bank trennt sich wohl von US-Investmentbankern -- adidas senkt Gewinnprognose erneut -- BMW im Fokus

Die Laune der deutschen Marktteilnehmer besserte sich im Laufe des Donnerstagshandels. Die Aufmerksamkeit war dabei ab dem frühen Nachmittag nach London gerichtet: Die britische Premierministerin Liz Truss verkündete nach nur sechs Wochen im Amt ihre Rücktritt. Der Markt reagierte insgesamt erleichtert darauf, da Truss in den vergangenen Tagen mit ihren angekündigten Steuererleichterungen an den Kapitalmärkten für große Verwerfungen gesorgt hatte. Auch das Pfund erholte sich etwas.

Der DAX ging tiefer in den Handel und verblieb zunächst auf rotem Terrain. Gegen Nachmittag verringerten sich aber die Verluste, der DAX schloss letztlich leichte 0,20 Prozent fester bei 12.767,41 Zählern. Auch der TecDAX eröffnete schwächer. Anschließend wechselte der techlastige Index mehrfach das Vorzeichen, im späten Handel notierte er dann aber recht deutlich im Plus. Letztlich ging der TecDAX 1,34 Prozent fester bei 2.755,23 Punkten aus dem Handel.

Die europäischen Anleger konnten sich am Donnerstag über steigende Kurse freuen.

Der EURO STOXX 50 zeigte sich zu Handelsbeginn etwas schwächer und bewegte sich im Anschluss im Bereich des Vortagesschlusskurses. Gegen Mittag übersprang der Index dann aber die Nulllinie und konnte die Gewinne bis Handelsende halten: 0,50 Prozent fester ging der EURO STOXX 50 aus dem Handel (Schlussstand: 3.488,48 Einheiten).

Die Anleger waren auch am Donnerstag hin- und hergerissen zwischen Inflationssorgen und der Hoffnung auf gute Nachrichten aus der Quartalsberichtssaison. Weiterhin Gegenwind für den Aktienmarkt lieferte die straffe Geldpolitik der internationalen Notenbanken. "Die Bärenmarktrally scheint vorerst beendet", hieß es am Markt. Eine große Belastung stellten unterdessen die wieder deutlich steigenden Renditen am Anleihemarkt dar. So hat die zehnjährige US-Staatsanleihe die Vier-Prozent-Marke inzwischen deutlich überschritten. Für großes Aufsehen sorgte zudem der Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss, den sie am frühen Nachmittag im Rahmen einer Londoner Pressekonferenz verkündete.

